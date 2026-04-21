Katy Perry lanza nueva versión de 'The One That Got Away'

Más de una década después de su lanzamiento original, Katy Perry confirmó que presentará una versión del director del videoclip de The One That Got Away, una de las baladas más reconocidas de su catálogo. La nueva edición incluirá una narración en voz en off a cargo de Stevie Nicks, lo que añade un nuevo enfoque narrativo al material visual.

El anuncio llega en un momento en el que la canción ha recuperado visibilidad en plataformas digitales, especialmente en redes sociales, donde ha sido retomada por nuevas audiencias y ha vuelto a posicionarse en listas de popularidad en distintos mercados.

La cantante compartió un breve avance del proyecto, en el que se escucha la voz de Stevie Nicks interpretando una reflexión que acompaña las imágenes del video. En el clip, la narración introduce una perspectiva centrada en la memoria y el paso del tiempo.

“El pasado es como un puñado de polvo. Se filtra entre los dedos y desaparece poco a poco”, se escucha en la voz en off. La pieza continúa con otra línea: “Ojalá pudiera volver atrás algún día. En otra vida, haría las cosas de otra manera.”

Este recurso narrativo redefine el tono del videoclip original, que ya abordaba la temática de un amor perdido, pero ahora incorpora una dimensión más introspectiva a través de la voz de la artista invitada.

El regreso impulsado por redes sociales

El relanzamiento del video coincide con un fenómeno reciente en plataformas como TikTok, donde The One That Got Away experimenta un crecimiento sostenido en reproducciones y uso dentro de contenido generado por usuarios.

Este resurgimiento ha permitido que la canción vuelva a posicionarse en rankings internacionales, más de diez años después de su estreno original. La estrategia de lanzar una nueva versión del videoclip responde a este interés renovado por parte del público digital.

Un sencillo clave en Teenage Dream

La canción forma parte del álbum Teenage Dream, el tercer disco de estudio de Katy Perry, lanzado en 2010. El tema fue producido por Dr. Luke y Max Martin, quienes también participaron en su composición junto a la intérprete.

Originalmente publicado como sencillo el 30 de septiembre de 2011, el tema se consolidó como una de las canciones más representativas del álbum. En su momento, alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, consolidando el éxito comercial del proyecto.

Katy Perry en el video de The One that got Away Especial

Un videoclip con historia

El video original fue dirigido por Floria Sigismondi y contó con la participación del actor Diego Luna. La narrativa visual mostraba una relación marcada por el paso del tiempo, alternando entre recuerdos del pasado y una versión más madura de la protagonista.

La nueva versión del director promete ampliar esa narrativa con material adicional o una reinterpretación del montaje original, ahora reforzada con el componente narrativo de la voz en off.

El caso de The One That Got Away refleja cómo ciertos temas pueden encontrar una segunda vida en el entorno digital. A través de plataformas sociales, canciones lanzadas hace más de una década pueden volver a circular y conectar con nuevas audiencias.

bgpa