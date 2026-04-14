Mexicali brilla en Euphoria 3, ¿por qué eligieron a esta ciudad de México para grabar?

La tercera temporada de Euphoria ya llegó a HBO Max y, entre lo que más ha llamado la atención, está la presencia de Mexicali como una de sus locaciones.

En el primer episodio, la historia muestra a Rue Bennett (personaje interpretado por Zendaya), cruzando hacia territorio mexicano.

Para estas escenas, la producción eligió distintos puntos de Mexicali, donde se pueden reconocer espacios como la zona fronteriza y la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, tomas que ya se habían adelantado en el tráiler lanzado a finales de marzo.

Aunque el personaje principal aparece en estas escenas, la actriz no viajó a Baja California. En su lugar, las grabaciones se realizaron con una doble.

El rodaje también involucró a talento local. Se realizó un casting masivo, principalmente a personas de Mexicali, aunque también hubo algunos perfiles de Tijuana. La búsqueda incluyó vendedores reales de la zona.

Con estas escenas, Mexicali se suma a la lista de locaciones internacionales que han dado vida al universo visual de la serie, destacando por su identidad y su papel dentro de la narrativa.

¿Por qué eligieron a esta ciudad de México para grabar?

Eligieron Mexicali por una mezcla de razones prácticas y narrativas que encajaban perfecto con la historia de Euphoria.

Por un lado, la trama requería representar una ciudad fronteriza creíble, ya que el personaje de Rue cruza de Estados Unidos a México. Mexicali tiene justo esa identidad: es una ciudad pegada a la frontera con Calexico, con una dinámica real de cruce, comercio y vida cotidiana que resulta muy difícil de recrear en estudio.

Además, visualmente ofrece escenarios muy característicos: calles, avenidas y zonas cercanas a la línea fronteriza que aportan realismo a la historia sin necesidad de grandes modificaciones.

En pocas palabras, no fue casualidad: Mexicali les daba exactamente lo que necesitaban, una frontera real, estética auténtica y facilidad de producción.

La serie, que se ha convertido en un fenómeno global, cuenta además con la participación de Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.

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