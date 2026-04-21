Anne Hathaway se convierte en ‘tradwife’ en su nueva película, basada en el libro ‘Yesteryear’

Anne Hathaway se convertirá en ‘tradwife’ en su nueva película, basada en el libro Yesteryear. La ganadora del Oscar se prepara para encarnar un rol que toca las fibras más sensibles de la conversación digital actual.

El proyecto, titulado Yesteryear, no es una comedia romántica ligera ni un drama convencional. Se trata de la adaptación de una de las novelas más comentadas del 2026, que disecciona la obsesión moderna por la nostalgia y el regreso a un pasado doméstico idealizado.

Mientras que en plataformas como TikTok o Instagram el movimiento tradwife se presenta con filtros suaves, hogazas de pan de masa madre y vestidos florales de los años 50, la película promete rasgar ese velo de perfección.

Hathaway, cuya carrera se ha caracterizado por elegir proyectos que desafían la percepción pública de la feminidad, parece ser la elección perfecta para dar vida a una mujer que se ve envuelta en un mundo de “esposa tradicional” que no es lo que esperaba.

Anne Hathaway se convertirá en tradwife en Yesteryear Amazon

¿De qué trata Yesteryear, la nueva película de Anne Hathaway?

Yesteryear es el libro titulado con el mismo nombre, escrito por Caro Claire Burke. La historia sigue a una momfluencer que promueve el estilo tradwife en redes sociales, bajo la estética y estilo de vida que se ha popularizado en redes como TikTok.

Sin embargo, su vida da un giro cuando un día despierta y se da cuenta de que viajó al pasado, a 1805, y tiene que vivir el estilo tradwife que promovía, pero sin las comodidades del siglo XXI.

La novela se ha convertido en un fenómeno de ventas gracias a su capacidad para diseccionar la psicología detrás de la estética del pasado. Está catalogado como un libro con humor negro, sátira y tintes de thriller.

Anne Hathaway se convertirá en tradwife en Yesteryear Canva

Anne Hathaway se transforma en tradwife en Yesteryear

Anne Hathaway anunció la compra de los derechos de Yesteryear para ser adaptada a película. En este movimiento, ella será productora y protagonizará el personaje de Natalie Mills, la tradwife que encabeza la historia.

La compra fue hecha de la mano con MGM Amazon Studios y se realizó antes de que el libro fuera publicado oficialmente.

Aunque el proyecto no está en preproducción, ya existe una expectación generada por el libro de Caro Claire Burke. Los lectores esperan que el guion mantenga el tono de la novela; y asimismo, Hathaway pueda demostrar su rango actoral en un tema que es tendencia global

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El movimiento tradwife en la cultura pop

El término "tradwife" (esposa tradicional) se refiere a una subcultura de mujeres que abogan por los roles de género tradicionales, enfocándose en el cuidado del hogar, la sumisión al marido y una estética inspirada en los años 50.

El movimiento, que ha sido amplificado por redes sociales, también ha sido duramente criticado por diversos sectores.

Mientras algunas seguidoras aseguran que se trata simplemente de una elección personal para encontrar la paz lejos del ambiente laboral tóxico, sociólogos y críticos culturales señalan que el movimiento a menudo ignora las realidades económicas y sociales que hacían que ese estilo de vida fuera opresivo para muchas mujeres en el pasado.

Múltiples influencers han llevado esta tendencia a millones de seguidores, mostrando rutinas donde el trabajo doméstico se presenta como una forma de arte en una romantización que muchas veces no tiene nada de real.