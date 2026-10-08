Pablo Alborán volverá a México en octubre de 2026 con una nueva etapa de su carrera. El cantante español llegará con su Global Tour KM0, una gira que toma como punto de partida su séptimo álbum de estudio y que lo llevará a seis presentaciones en distintas ciudades del país.

La Ciudad de México tendrá dos conciertos en el Auditorio Nacional, donde el intérprete combinará las canciones de KM0 con algunos de los temas que se han convertido en parte fundamental de su trayectoria.

Pablo Alborán en México 2026 fechas, boletos y posible setlist @pabloalboran

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Pablo Alborán en México?

El Global Tour KM0 tendrá seis presentaciones en México durante octubre de 2026. La capital del país será sede de dos de las seis fechas anunciadas. De acuerdo con el calendario oficial del cantante y la información publicada por OCESA, el recorrido comenzará en Ciudad de México y continuará por otras cuatro ciudades.

Las fechas confirmadas son:

8 de octubre: Auditorio Nacional, Ciudad de México

9 de octubre: Auditorio Nacional, Ciudad de México

En otras ciudades del país:

10 de octubre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

14 de octubre: Auditorio Telmex, Guadalajara

15 de octubre: Auditorio Banamex, Monterrey

17 de octubre: Auditorio GNP Seguros, Puebla

La segunda fecha en el Auditorio Nacional se agregó después de la respuesta del público a la primera presentación. El concierto del 9 de octubre tuvo una alta demanda y, por ello, se sumó una nueva presentación para el 8 de octubre.

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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Pablo Alborán?

Para los conciertos de Ciudad de México, los precios publicados por el Auditorio Nacional van de 450 a 3 mil 250 pesos, dependiendo de la zona elegida.

Las localidades tienen los siguientes precios:

P referente A: $3,250

Preferente B: $3,150

Preferente C: $2,950

Preferente D: $2,850

Luneta A: $2,750

Luneta B: $2,550

Luneta C: $2,250

Balcón A: $1,850

Balcón B: $1,650

Balcón C: $1,450

Primer piso A: $1,250

Primer piso B: $1,050

Primer piso C: $950

Primer piso D: $850

Segundo piso A: $750

Segundo piso B: $650

Segundo piso C: $550

Segundo piso D: $450

Los conciertos del 8 y 9 de octubre comenzarán a las 20:30 horas, según la cartelera del Auditorio Nacional.

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¿Qué canciones cantará Pablo Alborán en el Global Tour KM0?

El espectáculo está construido alrededor de KM0, el séptimo álbum de estudio de Pablo Alborán, pero el cantante también recupera algunos de los temas más importantes de su trayectoria.

El Auditorio Nacional señala que el nuevo disco representa una exploración de diferentes emociones y géneros, con canciones que combinan las características vocales del español con influencias del merengue, la música urbana, el flamenco y sonidos contemporáneos.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas como Ana Belén, Luan Santana, Vicente Amigo e Indiara Sfair.

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Los conciertos de la gira han permitido conocer parte del repertorio que podría llegar a México. En presentaciones anteriores del Global Tour KM0, Alborán ha interpretado canciones como:

Clickbait

Tabú

Quién

Me quedo

Vámonos de aquí

No vaya a ser

Qué tal te va

Tanto

Mis 36

Planta 7

Algo de mí

Perfectos imperfectos / Que siempre sea verano / Tu refugio / Dónde está el amor

Perdóname

Pasos de cero

Saturno

Solamente tú

Por fin

KM0

Prometo

Copiloto

Vívela

La fiesta / Vivir

La vida que nos espera

Si quisieras

Sin embargo, el setlist puede cambiar dependiendo de la ciudad y la fecha, por lo que no existe una lista definitiva de canciones para las presentaciones mexicanas.

Más que un concierto dedicado exclusivamente a KM0, el espectáculo funciona como un recorrido por diferentes momentos de la carrera del cantante, con espacio para sus nuevas composiciones y para aquellos temas que el público convirtió en clásicos de su repertorio.

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¿Qué se sabe del regreso de Pablo Alborán a los escenarios?

El regreso de Pablo Alborán a México ocurre mientras el cantante atraviesa una etapa de renovación artística. Su Global Tour KM0 no solo presenta su material más reciente, sino que también acompaña un periodo de nuevos proyectos para el intérprete.

A principios de octubre, Alborán anunció “SINFØNICO desde ABBEY ROAD INSTITUTE”, un proyecto que grabó en Londres y que reúne nuevas versiones sinfónicas de algunas de sus canciones.

El anuncio tiene un significado especial porque coincide con sus 15 años de trayectoria musical. Además, representa el primer proyecto que publicará de manera independiente a través de su propio sello, SIRONA MUSIC.

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La noticia fue difundida mientras el cantante continúa con su gira internacional, que después de México seguirá por otros territorios de América y posteriormente llegará a Estados Unidos en 2027. El calendario oficial contempla presentaciones en Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Houston y Dallas, entre otras ciudades.

Con esta serie de presentaciones, Pablo Alborán busca reencontrarse con un público que ha acompañado su carrera desde canciones como “Solamente tú” y “Prometo”, mientras presenta el sonido de una etapa que el propio artista ha descrito como más personal y renovadora.

Para quienes asistirán a alguno de sus conciertos, la recomendación es salir con anticipación debido a congestión automovilística que pudiera haber cerca del recinto por el show.

Además, es importante evitar llevar objetos grandes, cámaras fotográficas o de video profesionales, bastones para selfies, apuntadores láser y armas u objetos punzocortantes, que no son permitidos en el recinto.

El paso de Pablo Alborán por México será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de KM0 y reencontrarse con algunos de los temas que han definido su carrera.

Con seis fechas en el país, dos de ellas en la capital, el cantante español prepara una serie de conciertos que forman parte de una etapa marcada por nuevos proyectos y una celebración especial de su trayectoria musical.