Pablo Alborán cancela concierto tras ser diagnosticado con neumonía grave

Pablo Alborán preocupó a sus seguidores luego de anunciar que fue diagnosticado con neumonía grave, motivo por el que deberá guardar reposo absoluto durante los próximos días.

A través de redes sociales, el cantante español informó que, por indicación médica, se vio obligado a cancelar el concierto que tenía previsto para este 21 de agosto en Ciudad Real, España.

“Acaban de diagnosticarme neumonía grave y por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días”, escribió el intérprete en un comunicado dirigido a sus fans.

Pablo Alborán cancela concierto en Ciudad Real

El cantante explicó que la cancelación del concierto fue una decisión médica y lamentó los inconvenientes que esto pueda causar a sus seguidores, especialmente porque la presentación ya estaba agotada.

“Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto”, expresó.

En una publicación posterior, Alborán agradeció los mensajes de apoyo y reconoció que le daba mucha rabia cancelar el show, sobre todo por las personas que ya tenían entradas y que incluso habían viajado desde lejos para verlo.

“Siento los inconvenientes de esta cancelación, habíais agotado el concierto y viajado de lejos. Me da mucha rabia”, escribió.

Cantante Pablo Alborán

Pablo Alborán pide evitar alarmismo

Aunque la noticia generó preocupación entre sus seguidores, Pablo Alborán pidió que la información se trate con rigor y serenidad.

El cantante solicitó evitar titulares o interpretaciones que puedan provocar preocupación innecesaria entre sus familiares y personas cercanas.

“Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos”, señaló.

Además, buscó tranquilizar a sus fans al asegurar que ya recibe tratamiento médico.

“Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada”, agregó.

Cantante Pablo Alborán

“No puedo daros un concierto en estas condiciones”

Pablo Alborán explicó que su prioridad ahora será descansar y recuperarse por completo antes de volver a los escenarios.

El cantante aseguró que no podía presentarse en esas condiciones, ya que sus seguidores merecen verlo al máximo.

“No puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200%”, escribió.