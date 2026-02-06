Pablo Alborán regresa a México: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos para su gira

Pablo Alborán es uno de los artistas españoles más queridos en México. Por fin, después de casi dos años de ausencia, regresa a los escenarios mexicanos con su gira KM0. Te contamos en qué ciudades estará, las fechas y cuándo conseguir tus boletos.

Han pasado casi 16 años desde que “Solamente tú” rompió el internet, luego de que el malagueño subiera esta canción, compuesta por él, a YouTube. Aunque este no fue el inicio de su carrera, pues desde los 12 años compone y antes cantaba en escenarios locales, sí fue lo que lo catapultó.

Siete discos inéditos después (más otros grabados en sus giras), Pablo se ha consolidado a nivel mundial como uno de los artistas españoles más queridos y un cantautor de baladas románticas con un sello único.

Su música combina el pop con toques flamencos y otros ritmos que hacen que su público no solo se conmueva, sino que viva una fiesta en cada concierto. Por eso, todos esperan con ansias el anuncio de una nueva gira, la buena noticia es que KM0 llega en 2026 y México está incluido en la lista.

Se espera que el concierto de Pablo Alborán combine los ritmos nuevos y la nostalgia del pasado Mezcal Entertainment

¿Dónde dará conciertos Pablo Alborán en México en 2026?

Ciudad de México: Pablo Alborán estará en el Auditorio Nacional el 9 de octubre

Querétaro: Pablo Alborán estará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 10 de octubre

Guadalajara: Pablo Alborán estará en el Auditorio Telmex el 14 de octubre

Monterrey: Pablo Alborán estará en el Auditorio Banamex el 15 de octubre

Puebla: Pablo Alborán estará en el Auditorio GNP Seguros el 17 de octubre

Ojo, estos son los conciertos oficiales de su gira KM0, confirmados hasta hoy, pero también dará un concierto gratuito en Zacatecas, como parte del Festival Cultural Zacatecas, el próximo martes 31 de marzo en la Plaza de Armas de esta ciudad.

¿Cuándo venderán los boletos para Pablo Alborán en México 2026?

Según información compartida en las redes sociales de Pablo Alborán, los boletos para sus conciertos en México estarán disponibles para todo el público a partir de las 11 de la mañana del miércoles 11 de febrero.

Sin embargo, si tienes tarjeta de crédito y débito HSBC, podrás comprar en preventa. El 9 de febrero a las 11 de la mañana será para quienes tengan tarjeta premier y el 10 de febrero a las 9 de la mañana del martes 10 de febrero.

¿Cuánto cuestan los boletos para Pablo Alborán en México 2026?

Hasta el momento, Ticketmaster no ha revelado los precios para los conciertos de Pablo Alborán en México. Sin embargo, la referencia más cercana es Chile, donde dará cantará a finales de febrero y principios de marzo.

Ya con cargos de servicio, las primeras filas rondan los 294 mil 375 pesos chilenos, que equivalen a casi 6 mil pesos mexicanos. Los boletos más baratos, en cambio, están en 47 mil 100 pesos chilenos, el equivalente a 950 pesos mexicanos.

Sin embargo, toma en cuenta que esto es solo una referencia, pues los precios en México pueden ser más altos o bajos. Será hasta el día de la venta que conozcamos el costo oficial.

Como parte de su gira KM0, Pablo Alborán estará en el Auditorio Nacional de la CDMX Canva

KM0, el disco que da nombre a la nueva gira de Pablo Alborán

El 7 de noviembre de 2025, Pablo Alborán lanzó KM0, su séptimo disco de estudio. Como él mismo lo ha dicho, este marca un punto de inflexión en su carrera, con un enfoque personal, honesto y emocional.

Pero también, es un disco que rompe con la idea que muchos tienen de Alborán, como alguien que solo habla de amor y desamor. “Clickbait”, el primer sencillo de KM0, es la mayor prueba.

Esta no solo tiene un ritmo vanguardista con sonidos electrónicos, además, es una crítica a las redes sociales, su superficialidad y la desinformación que se vive a través de ellas y otros medios, para ganar likes y volverse virales.

“Vámonos de aquí” es otra canción que rompe los ritmos clásicos para convertirse en una balada fresca, perfecta para dedicar a la persona con la que ya no haces clic. Pero para quienes son fans del lado ultra romántico de Pablo Alborán, el artista no decepciona.

“KM0” y “Mis 36”, son canciones que no solo recuerdan a una balada tranquila, sino que tienen letras íntimas que nos acercan a la verdad de este cantante.

Por si fuera poco, este disco incluye colaboraciones con artistas como Vicente Amigo, Ana Belén, Indiara Sfai, Lua Santana y la sorpresa: Lilas Ikuta, una cantautora japonesa.

Con esto en mente, se espera que la gira KM0, traiga la frescura de este disco y la nostalgia de los anteriores. Aún no se conoce el playlist oficial, pero queda claro que, canciones como Saturno, Solamente tú, Prometo, Tu refugio, Quién, Miedo, Tanto, Pasos de Cero, entre muchas otras, no pueden faltar.

Si eres fan de Pablo Alborán, no te puedes perder su actuación en México. Ahora que ya conoces las fechas y ciudades de sus conciertos, pon una alarma en tu calendario y no te quedes sin tus boletos.