¡Ninel Conde hizo sonreír a Lionel Messi! Así reaccionó la intérprete de 'Bombón Asesino'

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde reaccionó con humor al video viral que muestra al astro argentino Lionel Messi sonriendo al escuchar el tema Bombón Asesino. Un error de audio en el estadio provocó que la famosa canción tropical sonara en las bocinas en lugar del himno nacional de Argentina, justo antes de arrancar un partido amistoso contra Honduras.

El capitán de la Albiceleste tomó la confusión de manera sumamente relajada y soltó una enorme carcajada junto a sus compañeros de selección. Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en el que el actual 10 del Inter de Miami intercambiaba miradas cómplices y bromas con los mediocampistas Rodrigo de Paul y Enzo Fernández desde el terreno de juego.

Lionel Messi sonriendo en un partido de Argentina. REUTERS

Lejos de provocar molestia o reclamos por parte de los futbolistas sudamericanos, el incidente desató risas generalizadas tanto en las gradas como en las bancas. Este sorpresivo momento de distensión ocurrió el pasado fin de semana durante los cotejos de preparación previos al arranque oficial del Mundial 2026, una etapa donde los jugadores suelen mostrar altos niveles de concentración y estrés.

La respuesta de la artista mexicana

Ninel Conde aprovechó el furor en las redes sociales para compartir el divertido clip a través de su cuenta oficial de Instagram. La intérprete mexicana publicó un mensaje en video donde celebró la actitud positiva del equipo campeón del mundo ante la equivocación y aseguró que su éxito musical posee el don de alegrar a las multitudes de manera instantánea.

El Bombón Asesino es mágico, les sacó una sonrisa. Estaban nerviosos y los relajó tantito. Fue una equivocación pequeña del señor del audio", comentó la artista en su publicación digital. La cantante reiteró su emoción al ver la reacción del legendario futbolista y catalogó el suceso como una anécdota memorable para su propia trayectoria artística.

"Nos encantó ver al equipo de Argentina y a Messi sonreír con el Bombón Asesino y a mí me encantó más", remató la estrella de televisión en su mensaje. Los seguidores de la intérprete inundaron la sección de comentarios con aplausos y compartieron masivamente el material audiovisual hasta convertirlo en tendencia global.

El origen del éxito tropical que llegó a la cancha

El pegajoso ritmo que invadió el recinto deportivo abrió también el debate sobre el origen del afamado tema. Aunque el público en México reconoce la canción por la popular versión interpretada por Ninel Conde, la obra original pertenece a Los Palmeras, un legendario conjunto musical que domina el rubro de la cumbia.

Ninel Conde usando lentes. Foto de FB: Ninel Conde

La agrupación tropical cimentó uno de sus mayores éxitos comerciales con esta melodía años atrás. La coincidencia musical conectó de inmediato con las raíces de los seleccionados nacionales, lo que explica la rápida sonrisa del capitán albiceleste y el ambiente festivo que inundó la cancha a escasos minutos del silbatazo inicial.

Las plataformas digitales replicaron el extracto televisivo millones de veces durante los días posteriores al encuentro amistoso. Los internautas crearon infinidad de memes para inmortalizar la sonrisa del delantero rosarino mientras sonaban los acordes de la cumbia. El incidente demostró el inmenso alcance masivo que mantienen tanto el futbolista como la contagiosa melodía.