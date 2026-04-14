¿Qué le pasó a Ninel Conde? Esto dijo sobre su salud

La salud de Ninel Conde encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada de emergencia tras presentar un fuerte cuadro gastrointestinal. La propia artista decidió romper el silencio y explicar qué fue lo que realmente ocurrió.

¿Por qué hospitalizaron a Ninel Conde?

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó después de varias semanas de intenso trabajo. La también cantante se encontraba en plena gira teatral con la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?, lo que implicó constantes viajes, cambios de rutina y una alimentación irregular. Este ritmo acelerado, según explicó, terminó por afectar su sistema inmunológico.

Se me bajaron las defensas y me agarró duro”, confesó la artista.

Médicos detectaron una infección por entamoeba y rotavirus. Mezcalent

Quien relató que los primeros síntomas aparecieron de manera repentina. Dolores abdominales intensos, escalofríos y episodios de diarrea prolongada durante más de 24 horas la obligaron a buscar atención médica de inmediato.

¿De qué se enfermó de Ninel Conde?

Fue así como terminó en el hospital, donde los estudios revelaron la causa de su malestar: una infección provocada por el parásito entamoeba, combinada con rotavirus, una condición que puede resultar bastante agresiva para el organismo.

Sí me asusté, porque los dolores eran terribles”, reconoció.

La actriz presentó dolor abdominal, escalofríos y diarrea intensa. IG ninelconde

La actriz detalló que los síntomas comenzaron mientras se encontraba en Aspen, Colorado, lo que generó aún más incertidumbre entre los médicos. Incluso, le preguntaron si había viajado recientemente a Sudamérica, ya que el parásito suele ser más común en esa región. Sin embargo, ella descartó esa posibilidad y atribuyó el contagio a las condiciones propias de su gira.

Comíamos lo que se podía en la noche, con tantos viajes y trabajo”, explicó, dejando ver que el desgaste físico y la falta de una rutina estable pudieron haber influido directamente en su estado de salud.

La artista atribuyó el contagio al desgaste por su gira teatral. IG ninelconde

El rotavirus, por su parte, agravó el cuadro, ya que este virus suele provocar síntomas como fiebre, vómito y diarrea, lo que incrementa el riesgo de deshidratación si no se atiende a tiempo. En el caso de Ninel Conde, la combinación de ambos factores hizo que su estado fuera considerado delicado en un inicio.

¿Cuál es el estado de salud de Ninel Conde?

Afortunadamente, tras recibir el tratamiento adecuado, la artista logró estabilizarse. Los médicos le indicaron reposo absoluto en casa, además de medicamentos específicos para combatir tanto el parásito como el virus. Actualmente, se reporta fuera de peligro, aunque continúa en recuperación.

Confesó que los síntomas la asustaron por su intensidad. (Foto: Cuartoscuro)

La noticia generó una ola de preocupación en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico le enviaron mensajes de apoyo. No es la primera vez que la salud de figuras públicas se ve afectada por el ritmo demandante de la industria del entretenimiento, pero el caso de Ninel volvió a poner sobre la mesa la importancia de cuidar el cuerpo ante agendas tan exigentes.

Con una carrera consolidada en televisión, música y teatro, Ninel Conde ha demostrado ser una figura constante en el espectáculo mexicano. Desde sus inicios en telenovelas hasta su faceta como cantante —con éxitos como ‘El bombón asesino’—, ha mantenido una agenda activa que, en esta ocasión, le pasó factura. Por ahora, la prioridad de la artista es recuperarse por completo antes de retomar sus compromisos profesionales.