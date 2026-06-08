¡Regresa el Rey! Messi volverá a jugar con Argentina, revela Scaloni

La Selección Argentina disputará su último encuentro amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo ante Islandia en suelo estadounidense.

Este duelo servirá como cierre de la fase de preparación y permitirá a Lionel Scaloni evaluar el estado físico y futbolístico del plantel de cara al debut mundialista.

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El partido, programado en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, representa una oportunidad para afinar detalles tácticos y sumar minutos a los jugadores que aún no han tenido mucha continuidad en esta ventana.

Messi volverá a jugar con Argentina, afirma Scaloni

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico Lionel Scaloni disipó las dudas sobre la participación de Lionel Messi, aunque mantuvo cierta cautela respecto a su rol exacto en el once inicial.

Leo (Messi) va a jugar, no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento. Veremos cuánto para no tener riesgos. Pero sí, va a tener minutos”, señaló.

El técnico de la Albiceleste detalló sobre la importancia del ‘10’ en el esquema de la selección y afirmó que tenerlo es importante.

Su rol es importantísimo, el de siempre. No solo cuando está en un vestuario o cancha, todo lo que transmite a todo lo que lo rodean, es lógico”, comentó.

A pesar de que había algunas dudas en el astro argentino, tal parece que su lesión ha evolucionado de buena manera y podrá volver a las canchas, antes de la justa mundialista.

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Messi volverá a jugar con Argentina desde su lesión

Tras varias semanas de incertidumbre por la lesión que lo marginó de los últimos compromisos, Lionel Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste.

Aunque en un principio parecía complicado que llegara a punto para estos amistosos, el rosarino se recuperó más rápido de lo esperado y estará presente en el cierre de la preparación.

Messi estaría en condiciones de ser parte del debut de Argentina en el Mundial. La hinchada argentina respira aliviada ante la posibilidad de contar con su máxima figura desde el primer partido del torneo.