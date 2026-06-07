Sonó “Bombón Asesino” en lugar del himno argentino y se desataron las burlas en redes sociales

Hay momentos que ningún organizador planea y que, aun así, terminan robándose la atención de una jornada entera.

La selección de Argentina llegó a Texas para disputar uno de sus últimos ensayos antes del Mundial. El protocolo estaba perfectamente definido. Himno de Honduras. Himno argentino. Fotografía oficial. Silbatazo inicial.

Nada extraordinario.

Hasta que los parlantes decidieron contar otra historia.

Los futbolistas argentinos ya estaban formados sobre el césped del Kyle Field. Los brazos cruzados sobre los hombros de sus compañeros. La mirada fija al frente. Ese instante solemne que antecede a los partidos internacionales y que suele desarrollarse de manera casi automática.

Entonces ocurrió.

En lugar de las primeras notas del Himno Nacional Argentino, comenzó a escucharse una melodía que millones de argentinos identifican en cuestión de segundos.

Era “Bombón Asesino”.

Seis segundos que desconcertaron a todos

La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para sembrar confusión en el estadio.

Los jugadores esperaban escuchar las estrofas escritas por Vicente López y Planes con música de Blas Parera. En cambio, desde las bocinas apareció el acordeón característico del éxito popularizado por el grupo santafesino Los Palmeras.

Las cámaras captaron las reacciones inmediatas.

Algunos futbolistas giraron la cabeza buscando una explicación. Otros intercambiaron miradas para confirmar que no se trataba de una percepción equivocada. Durante unos instantes, la formalidad habitual de los himnos quedó suspendida por una situación inesperada.

El error fue corregido rápidamente y el himno argentino comenzó a sonar pocos segundos después, permitiendo que la ceremonia continuara sin mayores contratiempos.

Sin embargo, el episodio ya había quedado registrado.

Las sonrisas aparecieron en el banco

La sorpresa no se limitó a los jugadores que estaban sobre el terreno de juego.

Las imágenes de la transmisión mostraron reacciones similares entre quienes observaban desde el banco. Rodrigo De Paul se incorporó para mirar a su alrededor mientras Enzo Fernández reaccionaba con evidente incredulidad.

Lionel Scaloni entonando el Himno Nacional de Argentina. AFP

Detrás de ellos, Lionel Messi tampoco pudo ocultar la sonrisa ante una situación que nadie esperaba vivir a minutos de un partido internacional.

El público tampoco supo inicialmente cómo reaccionar. La canción apareció de forma tan inesperada que ni siquiera hubo tiempo para que las tribunas acompañaran la melodía.

La corrección llegó antes de que la escena pudiera transformarse en algo más.

La explicación del error

De acuerdo con reportes, la confusión habría estado relacionada con la música utilizada durante la presentación de la alineación argentina en las pantallas del estadio.

La equivocación no tardó en convertirse en material para las redes sociales. Decenas de usuarios compartieron el video del momento acompañándolo con bromas sobre una selección que pasó de prepararse para entonar el himno nacional a escuchar uno de los temas más populares de la cumbia argentina. Los memes aparecieron casi de inmediato, muchos imaginando a los futbolistas cambiando la solemnidad previa al partido por una pista de baile improvisada. La propia reacción de los jugadores, entre miradas de desconcierto y sonrisas inevitables, alimentó una ola de comentarios que convirtió el error de audio en uno de los momentos más virales de la jornada.