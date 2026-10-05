¿Nicola Coughlan deja Bridgerton? Esto dijo sobre la temporada 5

Después de convertirse en una de las figuras principales de Bridgerton, Nicola Coughlan tendrá un cambio importante cuando la serie regrese. La actriz confirmó cuál será su lugar en los nuevos episodios mientras avanza con otros proyectos fuera de la producción de Netflix.

Nicola Coughlan revela si dejará Bridgerton

Nicola Coughlan no dejará Bridgerton, pero los seguidores de Penelope Featherington deberán prepararse para verla mucho menos.

La actriz confirmó que continúa trabajando en la serie, aunque su participación en la quinta temporada será considerablemente menor.

Coughlan explicó en una entrevista con PureWow, publicada el 1 de octubre, que actualmente continúa grabando algunas escenas. Sin embargo, utilizó una palabra que deja claro cuánto cambiará su presencia respecto a temporadas anteriores.

“Sigo filmando en Bridgerton en un rol de cameo esta vez, pero ha sido una alegría volver y ver a todos”, aseguró la actriz al hablar de su regreso a la producción.

La noticia supone un cambio considerable para Penelope Featherington, quien pasó de ser una joven relegada durante las primeras temporadas a convertirse en una pieza fundamental de la historia.

Su identidad secreta como Lady Whistledown también la mantuvo ligada a varias de las principales tramas.

Su papel alcanzó su punto de mayor importancia durante la tercera temporada, cuando Coughlan protagonizó la serie junto a Luke Newton. Esa entrega desarrolló finalmente la relación entre Penelope y Colin Bridgerton, basada en la novela Romancing Mister Bridgerton de Julia Quinn.

Tras encabezar su propia historia romántica, Coughlan había anticipado que su etapa dentro de Bridgerton comenzaría a ser diferente. En agosto reconoció que el cambio tenía un componente “agridulce”, aunque aseguró estar satisfecha con el recorrido que tuvo su personaje.

“Siento que tuve una carrera épica”, señaló entonces a E! News.

La actriz también destacó que una de las características de Bridgerton es precisamente su capacidad para cambiar de protagonistas y construir una historia diferente con cada nueva temporada.

Nicola Coughlan confirmó que seguirá como Penelope Featherington en Bridgerton, aunque tendrá una participación reducida en la temporada 5. IG nicolacoughlan

Only Murders in the Building reduce la presencia de Nicola Coughlan en Bridgerton

El cambio de Penelope no responde a una salida de Nicola Coughlan ni a una ruptura con la producción. La actriz tiene actualmente otro compromiso importante que ha limitado el tiempo que puede pasar en el set de Bridgerton.

En junio de 2026 se confirmó su incorporación a la sexta temporada de Only Murders in the Building, serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Los nuevos episodios llevarán parte de la historia hasta Londres.

Coughlan explicó que trabajar en la producción de Disney+ y mantener su vínculo con Bridgerton le ha permitido combinar dos etapas distintas de su carrera. Mientras asume nuevos personajes, todavía puede regresar ocasionalmente al universo que convirtió a Penelope en uno de sus papeles más conocidos.

“Puedo volver de vez en cuando a Bridgerton y ver a todos, y es como volver a casa”, contó durante una entrevista anterior con E! News.

La actriz también dejó claro que está dispuesta a continuar apareciendo en futuras temporadas aunque ya no ocupe el centro de la historia. Incluso bromeó sobre aceptar participaciones pequeñas con tal de mantenerse vinculada con sus compañeros.

“Siempre voy a volver a Bridgerton si me quieren. Si puedo ser decorado, estaré ahí. Sin problema”, declaró Coughlan.

Coughlan informó posteriormente en Instagram que terminó su trabajo en Only Murders in the Building, mientras su regreso a Bridgerton continuará limitado a las escenas previstas para Penelope.

Nicola Coughlan seguirá formando parte de Bridgerton, aunque su participación en la temporada 5 será mucho menor. IG nicolacoughlan

Qué pasará con Penelope Featherington en Bridgerton 5

La menor participación de Penelope Featherington sigue el modelo que Bridgerton ha utilizado desde su estreno.

Cada temporada coloca a una pareja diferente en el centro, mientras los protagonistas anteriores permanecen en la historia dependiendo de las necesidades de cada trama.

La primera entrega estuvo dedicada a Daphne Bridgerton y Simon Basset, interpretados por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page. Posteriormente, Anthony Bridgerton y Kate Sharma tomaron el relevo con Jonathan Bailey y Simone Ashley como protagonistas.

La tercera temporada correspondió a Penelope y Colin, mientras que la cuarta trasladó la historia romántica principal hacia Benedict Bridgerton y Sophie.

La showrunner Jess Brownell confirmó que la quinta temporada dará mayor espacio a Francesca, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela, personaje de Masali Baduza. Eloise, interpretada por Claudia Jessie, también permanece entre los personajes con una historia romántica pendiente.

Bridgerton ya ha manejado antes la ausencia de figuras importantes. Regé-Jean Page salió después de la primera temporada y Phoebe Dynevor también terminó alejándose de la producción después de realizar apariciones posteriores a su etapa como protagonista.

Brownell ha explicado que la producción no contempla sustituir con nuevos actores a los personajes cuyos intérpretes dejaron la serie. La intención es mantener abierta la posibilidad de recuperarlos cuando exista una historia con suficiente peso para justificar su regreso.