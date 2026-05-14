Revelan fecha de estreno de Bridgerton temporada 5: ¿cuándo llegará a Netflix?

Bridgerton sigue siendo una de las series favoritas de Netflix y en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar. Tras la finalización de la cuarta temporada, la cual dejó opiniones divididas, la producción rápidamente se adelantó a informar que la siguiente entrega estará protagonizada por Francesca Bridgerton.

Ahora, cuando todos los fans creían que tendrían que esperar años para ver la historia de amor entre Francesca y Michaela Stirling, la serie dio una sorpresa: ya se informó cuándo llegará la fecha de estreno de la temporada 5 de Bridgerton.

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¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de Bridgerton en Netflix?

Netflix aprovechó su junta anual con anunciantes para soltar noticias sobre Bridgerton.

La plataforma no solo adelantó cuándo se estrena la quinta temporada de Bridgerton, sino que también sorprendió a todos al avisar que cambiará la forma en que va a lanzar los nuevos capítulos.

El estreno de la temporada 5 de Bridgerton llegará a la plataforma en 2027, según lo anunció Bela Bajaria, directiva de Netflix.

Esta decisión cambia los planes que la plataforma tenía con la serie, pues ya no habrá que esperar los dos años que dividían a cada temporada.

Francesca Bridgerton y Michael Starling Netflix

Fans reaccionan a fecha de estreno de Bridgerton 5

Desde el anuncio de las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton, los fans de la famosa serie de época han estado divididos. Mientras unos apoyan la idea de la inclusión de parejas del mismo sexo, otros creen que arruinarán a una de las parejas favoritas de los libros de Julia Quinn.

El anuncio de la fecha de estreno de Bridgerton 5 trajo consigo la duda sobre por qué cambiar la historia y por qué no seguir el orden de los libros. Recordemos que, cronológicamente, seguía la historia de Eloise Bridgerton. Ahora, el público se cuestiona si la premura de estrenar la serie tiene que ver con las quejas de los fans que aseguran que no verán esta temporada.

Asimismo, en redes sociales empezaron a crear teorías de que los productores tienen miedo de que el amor por Bridgerton termine. Piensan que, ante las pocas vistas que podrían llegar a tener, quieren adelantar todo antes de que Netflix tome decisiones extremas como cancelar la serie.

Lo cierto es que, hasta el momento, esto solo queda en teorías de los fans y se desconoce realmente el porqué de adelantar a tan solo un año el estreno de la temporada cinco.

Netflix aprovechó su junta anual con anunciantes para soltar noticias sobre Bridgerton. Netflix

¿De qué tratará la nueva temporada 5 de Bridgerton?

La trama de la temporada 5 de Bridgerton girará en torno a Francesca, quien busca una nueva oportunidad en el amor tras llevar dos años viuda. Aunque su plan inicial es encontrar un matrimonio conveniente y tranquilo, todo cambia con el regreso de Michaela, la prima de su difunto esposo.

Su llegada a Londres despertará en Francesca Bridgerton una fuerte atracción, obligándola a elegir entre la estabilidad que planeaba o seguir lo que realmente siente.