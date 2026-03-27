Antes de que se estrene un solo episodio, Bridgerton temporada 5 ya está generando conversación entre fans. La razón no es un teaser nuevo ni una filtración, sino una decisión creativa que cambia el rumbo de una de las historias más esperadas de la saga.

La nueva entrega de la serie de Netflix centrará su trama en Francesca Bridgerton, pero con un giro importante que ya todos sabemos es su historia de amor no seguirá exactamente lo que plantean los libros originales.

En pantalla, su interés romántico será Michaela Stirling, una reinterpretación del personaje que en las novelas aparece como Michael.

Reproducir Tranquilidad, queridos lectores. Una cierta condesa volverá a encontrar el amor… La temporada 5 de «Bridgerton» ya se encuentra en producción.

Showrunner de Bridgerton se pronuncia tras el hate a la temporada 5

La showrunner de la serie, Jess Brownell, respondió directamente a las críticas que han surgido tras confirmarse el cambio en la historia de Francesca.

Dentro de su mensaje quiso ser clara, destacando que dentro del universo de Bridgerton no hay espacio para la intolerancia.

Para ella, el proyecto siempre ha tenido una intención definida de ampliar la representación dentro de su universo narrativo.

En sus declaraciones, la showrunner subrayó:

“No hay lugar para la homofobia, el racismo ni ninguna forma de intolerancia en la serie.”

También insistió en que Bridgerton temporada 5 sigue construyéndose alrededor del amor en distintas formas.

Showrunner de Bridgerton 5 defiende polémico cambio: “No hay lugar para la homofobia” Netflix

Inclusión como parte del ADN de Bridgerton

Desde su estreno en Netflix, la serie se ha caracterizado por reinterpretar los dramas de época con una mirada contemporánea. Esto incluye decisiones de casting, narrativa y representación que no siempre siguen las convenciones del género.

El cambio de Michael a Michaela no es un movimiento aislado dentro de esa lógica. Brownell ha explicado que la intención es permitir que más personas se vean reflejadas en este tipo de historias, incluso dentro de un contexto histórico que tradicionalmente ha sido más restrictivo en pantalla.

Además, adelantó que la nueva temporada no se centrará en el conflicto desde el dolor o el rechazo, sino en el desarrollo emocional de los personajes. La idea es mantener el tono característico de la serie, donde el romance, el humor y la tensión emocional conviven en equilibrio.

La autora de los libros Bridgerton respalda la decisión

El cambio también fue revisado por Julia Quinn, quien finalmente dio su aprobación a la adaptación.

La escritora ha señalado que, aunque se trata de una modificación importante, confía en que la esencia de los personajes se mantenga.

En cuanto al estreno, Bridgerton temporada 5 ya está en producción y contará con ocho episodios. Aunque no hay una fecha oficial confirmada, todo apunta a que llegará alrededor de 2028, siguiendo el ritmo de lanzamientos anteriores.

Además, la serie ya tiene asegurada una sexta temporada, lo que mantiene abierta la conversación sobre qué historia será la siguiente en llegar a pantalla.

Showrunner de Bridgerton 5 defiende polémico cambio: “No hay lugar para la homofobia” IG hannahfkdodd

Fans divididos que temen la cancelación de la serie

La reacción del público ha sido mixta. Mientras una parte de la audiencia respalda el enfoque, otra cuestiona el cambio por modificar una de las historias más importantes de la saga literaria.

Uno de los puntos que más ha generado comentarios es el orden de adaptación. Muchos seguidores esperaban que la siguiente temporada se enfocara en Eloise Bridgerton, como ocurre en los libros. Sin embargo, la serie decidió avanzar con la historia de Francesca.

Asimismo, los más escépticos creen que, si la temporada 5 de Bridgerton no logra el alcance de sus entregas pasadas, podría correr el riesgo de ser cancelada y no llegar a ver las historias restantes de los hermanos.

De qué tratará la historia de amor que llegará en la temporada 5 de Bridgerton

Más allá de la polémica, la nueva entrega ya tiene eje narrativo confirmado. Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, será el centro de la historia.

La trama se sitúa dos años después de la muerte de su esposo, un punto en el que el personaje intenta reorganizar su vida.

En ese proceso, considera volver al mercado matrimonial, impulsada por decisiones prácticas más que emocionales.

Todo cambia con la llegada de Michaela Stirling, personaje interpretado por Masali Baduza. Su regreso introduce un conflicto interno en Francesca, quien deberá cuestionar sus propios planes frente a sentimientos inesperados.

La relación entre ambas marcará el desarrollo de la temporada, en una historia que combinará duelo, deseo y nuevas oportunidades.