¿Romance o admiración? Actriz de Bridgerton enloquece por Gilberto Mora con inesperado mensaje

Mientras la conversación en torno a la Selección Mexicana sigue marcada por la eliminación del Mundial 2026, Gilberto Mora continúa dando de qué hablar, pero ahora por una razón muy distinta a lo que ocurre dentro de la cancha.

El joven futbolista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento dirigido a la afición mexicana tras concluir la participación del Tricolor en la Copa del Mundo.

Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo, escribió el jugador acompañado de una foto que rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones.

Sin embargo, entre todos los comentarios hubo uno que llamó especialmente la atención.

Michelle Mao, actriz inglesa que dio vida a Rossamund Li en la más reciente temporada de Bridgerton, dejó un mensaje que de inmediato comenzó a circular entre los aficionados al futbol y los seguidores de la exitosa serie de Netflix.

"Ficha por el Liverpool"

Lejos de cualquier mensaje romántico, la actriz hizo una petición muy concreta: pidió que Gilberto Mora fiche por el Liverpool, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Gilberto Mora Instagram

Redes sociales explotan por comentario de Michelle Mao a Gilberto Mora

Algunos usuarios comenzaron a bromear con un supuesto interés personal de la actriz por el mexicano, mientras que otros simplemente celebraron que una figura internacional reconociera el talento del futbolista de apenas 17 años.

Aunque todo apunta a que se trata de una muestra de admiración por sus condiciones deportivas, el intercambio no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral.

Gilberto Mora sigue ganando reflectores

Lo ocurrido con Michelle Mao es apenas un episodio más del fenómeno que rodea a Gilberto Mora desde hace varios meses.

A pesar del duro golpe que representó la eliminación de México en el Mundial 2026, el mediocampista de Xolos salió fortalecido en cuanto a popularidad.

Muchos aficionados consideran que el juvenil merecía tener un papel más importante durante el torneo y, tras la despedida del combinado nacional, su nombre comenzó a aparecer como una de las principales esperanzas para el proceso mundialista rumbo a 2030.

Su juventud también ha alimentado el entusiasmo. Mora debutó muy temprano en la Liga MX y rompió varios récords de precocidad, por lo que para buena parte de la afición representa el inicio de una nueva generación que podría cambiar el rumbo del futbol mexicano.

El intercambio con Jude Bellingham que conmovió a todos

Otro momento que fortaleció la imagen del mexicano ocurrió al finalizar el duelo entre México e Inglaterra en el Mundial.

Tras el partido, Gilberto Mora intercambió camiseta con Jude Bellingham, uno de los futbolistas más importantes del panorama internacional.

La foto de ambos jugadores se viralizó casi de inmediato y fue interpretada por muchos aficionados como un reconocimiento al talento del juvenil mexicano.

Para muchos seguidores, ese gesto confirmó que Mora ya empieza a llamar la atención de futbolistas que compiten en la élite europea.

La ilusión de un país recae sobre un joven de 17 años

Con apenas 17 años, Gilberto Mora carga con expectativas enormes.

Después del fracaso mundialista, gran parte de la afición ha depositado en él la esperanza de un nuevo comienzo para la Selección Mexicana.

Ese respaldo también representa un desafío importante. El futbol mexicano ha visto en otras ocasiones cómo jóvenes promesas reciben una presión desmedida desde muy temprano, por lo que especialistas y aficionados coinciden en que el desarrollo del jugador deberá darse paso a paso.

Mientras tanto, cada publicación, cada reconocimiento y cada gesto hacia Mora sigue generando conversación.

Michelle Mao

Ahora fue Michelle Mao quien llamó la atención con un comentario que mezcló futbol, entretenimiento y redes sociales. Si se trató únicamente de admiración por su talento o del inicio de una curiosa amistad digital, sólo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que el nombre de Gilberto Mora continúa cruzando fronteras y cada vez son más las miradas que apuntan hacia el joven mexicano.