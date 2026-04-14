Netflix lanza primeras imágenes de ‘El futuro es nuestro’, serie protagonizada por Enzo Vogrincic

Netflix ha decidido apostar una vez más por la ciencia ficción con tintes sociopolíticos, y esta vez el foco está puesto en El futuro es nuestro, una serie protagonizada por Enzo Vogrincic y Emiliano Zurita.

Las primeras imágenes del proyecto muestran una producción que promete romper moldes, basada en la complejidad narrativa de las visiones futuristas más audaces, esta serie no solo busca entretener, sino plantear preguntas incómodas sobre el destino de la humanidad en un mundo donde el control y la libertad son monedas de cambio constantes.

La expectativa ha crecido exponencialmente desde que se filtraron las primeras imágenes del set, dejando claro que estamos ante una obra de gran envergadura visual.

Basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick, esta producción de Netflix integra talento latinoamericano, así como grabaciones en el Cono Sur.

Serie ‘El futuro es nuestro’ Netflix

¿De qué trata El futuro es nuestro?

La sinopsis oficial de Netflix es:

Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.

Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.

Serie ‘El futuro es nuestro’ Netflix

¿Quién es el elenco de El futuro es nuestro?

Netflix ha logrado reunir un reparto ecléctico que combina experiencia y frescura, El futuro es nuestro está protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

Con el director y guionista Mateo Gil como showrunner, la serie es dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. Es producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions, la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

¿Cuántos episodios tendrá la serie?

El futuro es nuestro es una miniserie de 8 episodios.

Serie ‘El futuro es nuestro’ Netflix

¿En dónde se está grabando?

Uno de los datos más curiosos es la elección de la ciudad de La Plata, Argentina, como locación principal.

El diseño cuadriculado perfecto de la ciudad, sus edificios monumentales de estilo neoclásico y sus espacios verdes ofrecen una geometría que, bajo el lente adecuado, se transforma en una ciudad futurista pero con raíces históricas.

Lugares como el Rectorado de la UNLP o las plazas centrales han sido utilizados para representar los centros de poder de la serie.

La colaboración entre la productora local y el equipo internacional de Netflix ha permitido que El futuro es nuestro tenga un nivel de detalle técnico que rara vez se ve en producciones de la región, elevando el estándar para futuras series filmadas en Sudamérica.

¿Cuándo se estrena El futuro es nuestro?

La producción se encuentra en sus etapas finales de postproducción, por lo que se espera que se estrene durante el último trimestre de 2026 o los primeros meses de 2027.