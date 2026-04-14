¿Qué son los ‘wasians’? La generación que está conquistando el mundo del entretenimiento

¿Qué son los ‘wasians’? Esta identidad moderna que ha cobrado mayor relevancia gracias a las redes sociales viene acompañada de una generación que está conquistando el mundo del entretenimiento.

Esta palabra, una amalgama de white (blanco) y asian (asiático), no solo describe un origen étnico birracial, sino que se ha convertido en una poderosa marca cultural en TikTok, la industria de la moda y el cine.

Históricamente, los actores de ascendencia mixta enfrentaban el desafío de "no ser lo suficientemente" de un lado o del otro para encajar en los moldes tradicionales de los estudios cinematográficos.

Sin embargo, en esta segunda mitad de la década, la industria del entretenimiento ha dado un giro de 180 grados. Hollywood ha descubierto que la audiencia global, cada vez más diversa y conectada, se identifica profundamente con rostros que reflejan la mezcla de culturas.

Ser wasian en 2026 es, en muchos sentidos, personificar la estética del mundo globalizado: una fusión que respeta las raíces orientales mientras navega con fluidez en la narrativa occidental.

Laufey Facebook Laufey

¿Qué significa ser ‘wasian’?

Aunque el mestizaje entre personas de origen europeo y asiático ha existido por siglos, el término “wasian” ganó tracción masiva gracias a la Generación Z. Antes de la explosión de las redes sociales, se utilizaban términos como hapa (procedente de Hawái), pero muchos jóvenes sentían que esa palabra pertenecía exclusivamente a la cultura isleña.

Así nació "wasian" como una alternativa descriptiva y directa que permitía a millones de personas encontrar una comunidad bajo una sola etiqueta.

Redes sociales como TikTok e instagram, bajo el hashtag #Wasian, presenta videos de "storytime" sobre la crianza en hogares biculturales. Esta visibilidad digital ha ayudado a desmitificar la idea de que lo "asiático" es un grupo uniforme.

Al ver a personas con raíces coreanas, japonesas, filipinas o vietnamitas mezcladas con ascendencia irlandesa, italiana o alemana, el público ha comenzado a entender la riqueza y variedad de la diáspora.

Lola Tung IMDb

Los ‘wasians’ que están dominando la industria

Si echamos un vistazo a las producciones recientes más exitosas de este año, es imposible ignorar la presencia de talentos que portan con orgullo su herencia mixta.

Un nombre imposible de pasar por alto es Hudson Williams, de ascendencia coreana británica y neerlandesa, ganó una popularidad extrema tanto por su apariencia, como por su exitosa participación en la serie Más que rivales.

Aunque comenzó como una estrella de Disney, Olivia Rodrigo (de ascendencia filipina y alemana-irlandesa) se ha consolidado como la voz de una generación. Lola Tung, protagonista de El verano en que me enamoré, es otro nombre ‘wasian’; sus orígenes étnicos mezclan lo asiático (chino) y europeo (sueco).

Con raíces coreanas y europeas, Charles Melton ha pasado de los dramas juveniles a ser un actor de prestigio. Su éxito ha abierto las puertas para que otros actores con rasgos mixtos sean considerados para papeles que tradicionalmente se reservaban para actores blancos.

Otros ‘wasian’ que han cobrado relevancia en la industria del entretenimiento son Megan Skiendiel, perteneciente al grupo KATSEYE; así como Laufey, cantante que participó en Coachella y grabó un video con la estética ‘wasian’, para su sencillo “Madwoman”.

En el mundo del deporte, Alysa Liu conquistó los reflectores en las Olimpiadas de Invierno de 2026.

Alysa Liu Instagram @olympics

A la conquista de la estética ‘wasian’

Un actor ‘wasian’ es fácilmente mercadeable tanto en mercados occidentales como en el gigante asiático (China, Corea y Japón), lo que maximiza la taquilla internacional.

La influencia del K-Beauty ha llevado a que los rasgos fusionados sean vistos como el estándar de belleza actual: una piel impecable, ojos expresivos y una estructura ósea que mezcla lo mejor de dos mundos.

Sumado a esto, las marcas de lujo como Chanel, Prada y Louis Vuitton han nombrado a numerosos embajadores wasians en el último año. La razón es simple: representan una aspiración que se siente moderna y cosmopolita.

A pesar del éxito, el fenómeno ‘wasian’ no está exento de debate. Algunos críticos y sociólogos señalan el riesgo de la "fetichización". Existe la preocupación de que Hollywood solo acepte la diversidad asiática cuando viene "diluida" o acompañada de rasgos europeos, lo que se conoce como colorismo.

El ascenso de la generación ‘wasian’ en Hollywood es un testimonio de cómo estamos evolucionando hacia una sociedad donde las etiquetas fijas se vuelven obsoletas. Estos artistas no están aquí para ser una "cuota de diversidad", sino porque su experiencia de vida refleja la realidad de millones de personas que crecieron entre dos mundos.