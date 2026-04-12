¡Todo o nada! Millie Bobby Brown abandona película 'Perfect' y Netflix cancela el proyecto

Millie Bobby Brown se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más influyentes dentro de la industria del entretenimiento, especialmente por su estrecha colaboración con Netflix. A lo largo de los últimos años, su participación en producciones exitosas ha fortalecido su presencia en la plataforma, convirtiéndola en una figura clave para múltiples proyectos que han logrado conectar con audiencias de todo el mundo.

A pesar de esta sólida relación profesional, recientemente surgió información sobre la cancelación de una película que estaba pensada para ser protagonizada por la actriz. El proyecto, que había generado expectativas desde su anuncio, finalmente no verá la luz, lo que ha llamado la atención tanto de seguidores como de medios especializados.

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¿Por qué se canceló la película “Perfect”?

El filme titulado “Perfect” llevaba tiempo en desarrollo y prometía ser una historia inspiradora basada en hechos reales. Sin embargo, el rumbo del proyecto cambió cuando Millie Bobby Brown decidió apartarse de la producción debido a diferencias creativas con el equipo involucrado.

Esta decisión fue determinante, ya que Netflix optó por no continuar con la película sin su protagonista principal. En lugar de buscar un reemplazo, la plataforma decidió cancelar completamente el proyecto.

Foto: IG @milliebobbybrown

Hasta el momento, no existe una postura oficial por parte de Netflix ni del equipo de la actriz, lo que ha dejado abierta la conversación sobre los motivos detrás de esta cancelación y el impacto que tendrá en futuros proyectos.

El desarrollo de “Perfect” no fue sencillo desde sus inicios. En una primera etapa, la dirección estaba a cargo de Gia Coppola, pero su salida del proyecto obligó a realizar ajustes importantes en la producción.

Millie Bobby Brown

Posteriormente, Cate Shortland tomó el control como directora, mientras que Ronnie Sandahl se integró como guionista. Aunque estos cambios parecían encaminar nuevamente la película, la salida de la actriz principal terminó por frenar definitivamente el avance del filme.

¿De qué trataba “Perfect”?

La película buscaba retratar la vida de Kerri Strug, una gimnasta estadounidense que formó parte del equipo conocido como “las Siete Magníficas” durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En ese momento histórico, el equipo estaba cerca de conseguir su primera medalla de oro por equipos. Tras algunos errores de sus compañeras, Strug asumió una gran presión. En su primer intento sufrió una lesión en el tobillo, pero aun así decidió realizar un segundo salto.

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Pese al dolor, logró completar la rutina y asegurar la victoria para su país, en una escena que quedó marcada como uno de los momentos más recordados del deporte olímpico. Su actuación fue vista como un ejemplo de determinación, aunque con el tiempo también se ha debatido sobre las exigencias físicas a las que fue sometida.

Después de ese episodio, la atleta se retiró debido a las secuelas de su lesión, dejando una historia que inspiró a millones de personas y que ahora, al menos por el momento, no llegará a la pantalla.

Millie Bobby Brown sigue con nuevos proyectos

Aunque la cancelación de “Perfect” representa un cambio en su agenda, Millie Bobby Brown continúa con una carrera activa y llena de nuevos proyectos. La actriz tiene en desarrollo varias películas, además de una serie titulada “Prism”.

Captura de pantalla de Instagram (Foto: milliebobbybrown)

Uno de los estrenos más esperados es “Enola Holmes 3”, que tiene previsto llegar a Netflix en el verano de 2026. Este proyecto forma parte de una de las franquicias más exitosas de la actriz dentro de la plataforma.

PJG