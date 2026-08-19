Farmear aura: qué significa y en qué consiste la extraña tendencia de batallas entre jóvenes

‘Farmear aura’ es un término que últimamente está en tendencia, aunque la mayoría desconoce el significado y en qué consiste las batallas que se apoderan de los jóvenes, principalmente, de aquellos entre los 14 y 20 años.

En redes sociales como TikTok e Instagram circulan videos de jóvenes que se enfrentan ante una multitud de personas. Sin embargo, las batallas tienen algo peculiar puesto que suelen hacer gestos, bailes y actuaciones improvisadas.

Los movimientos que hacen aquellos que se enfrentan parecen no tener sentido, pero todo es parte de una tendencia que han denominado como ‘batalla de aura’ o ‘farmear aura’.

¿Qué significa farmear aura?

Batallas de 'farmear aura'. Especial

El concepto tiene diversos orígenes, desde los videojuegos hasta algo abstracto que se percibe por parte de los jóvenes en el mundo digital o en contextos sociales.

Para entender mejor de qué se trata la tendencia, lo primero es saber el significado del concepto. El verbo ‘farmear’ proviene del inglés ‘to farm’, que en el mundo de los videojuegos describe la acción de repetir tareas para algunos objetivos como obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar a un personaje.

Dicho término es popular en algunos videojuegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite. En todos ellos ‘farmear’ es algo así como poner un esfuerzo constante para progresar en un entorno virtual.

En tanto, ‘aura’, en el mundo digital representa una serie de atributos que una persona proyecta, ya sea carisma, presencia, seguridad, energía, estilo y magnetismo. Es importante señalar que nada tiene que ver con lo espiritual, sino con la impresión que alguien logra transmitir a su entorno.

Por lo anterior, ‘farmear aura’ significa realizar acciones, gestos, poses, movimientos y actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona.

El término en sí describe a una persona que ‘acumula puntos’ de presencia o prestigio en medio de una multitud, ya sea en la vida real o en el mundo digital.

¿En qué consisten las batallas de aura?

Batallas de 'farmear aura'. Especial

Como la tendencia se originó desde lo digital, las batallas de aura o ‘farmear aura’ están presentes ya en varios países como Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y México.

En dichos lugares ya se han visto a jóvenes enfrentándose en las calles con gestos, bailes y actuaciones improvisadas que, por supuesto, llaman inmediatamente la atención.

Las batallas suelen grabarse y subirse a redes sociales, en donde terminan por tomar mayor relevancia.

Algunos gestos conocidos que suelen hacer los jóvenes que adoptan la tendencia son:

Six seven (6-7) : se levantan o mueven las manos alternadamente, normalmente con las palmas hacia arriba, mientras se dice “six seven”. El gesto se popularizó junto con el meme y se usa más como una referencia viral que con un significado literal.

: se levantan o mueven las manos alternadamente, normalmente con las palmas hacia arriba, mientras se dice “six seven”. El gesto se popularizó junto con el meme y se usa más como una referencia viral que con un significado literal. Ajustarse las gafas : colocar o acomodar unos lentes de sol lentamente, generalmente después de hacer algo considerado impresionante. Comunica una actitud de “sé que lo hice bien” o de superioridad.

Señalarse a sí mismo : tocarse el pecho o señalarse con el dedo después de una acción. La idea es decir, de manera gestual, “fui yo”, “yo soy el que tiene aura” o “mírame”.

Mirada fija : quedarse completamente serio y mirar directamente al rival, sin apartar la vista. En este tipo de contenido se utiliza para representar confianza y control.

Gesto de silencio : llevar un dedo a los labios. Puede utilizarse como una forma de decir “cállate”, “no necesito demostrar nada” o “déjame hacerlo”.

Manos detrás de la espalda : caminar o quedarse de pie con las manos atrás, especialmente después de una acción llamativa. Da una imagen de tranquilidad y seguridad, como si la persona ni siquiera necesitara esforzarse.

Chasquido de dedos : hacer un chasquido o simularlo después de una acción. Se usa para darle dramatismo al momento y transmitir que todo salió exactamente como se esperaba.

Pulgar hacia arriba: levantar el pulgar con una expresión tranquila puede representar aprobación, confianza o que la persona considera que “ganó” el momento.

Sin embargo, es importante señalar que, en realidad, las ‘batallas de aura’ no tienen un reglamento oficial, cada quien adopta los movimientos y gestos que quiere, siempre y cuando lo ayuden a ‘sumar puntos’.

Al final, la batalla de ‘farmear aura’ la gana quien, sin decir una palabra, tenga más carisma, presencia y atraiga más al público que lo observó.

En algunos eventos, incluso hay jueces, eliminación por rondas y premios en efectivo para el ganador.

Batalla de ‘farmear aura’ en Veracruz

México es uno de los países en donde ya se han podido ver las batallas de ‘farmear aura’. Recientemente en el puerto de Veracruz se llevó a cabo una.

La dinámica reunió a una multitud de gente que observó el espectáculo en vivo. Los participantes improvisaron con bailes, gestos, referencias deportivas y hasta la estética de los llamados personajes ‘sigma’.