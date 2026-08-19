Batalla de aura termina en violencia: jóvenes fueron atacados a piedrazos 

Lo que estaba pensado como una actividad de entretenimiento entre jóvenes terminó de manera inesperada en Argentina, luego de que una competencia conocida como “batalla de aura” fuera interrumpida por un grupo de personas que comenzó a lanzar piedras y botellas contra los asistentes.

El incidente ocurrió el lunes 17 de agosto en la Plaza Mitre de Mar del Plata, donde se habían reunido decenas de niños y jóvenes para participar en la primera competencia de “farmear aura”, mientras varias personas observaban el evento.

Foto: Captura de video

¿Qué ocurrió durante la competencia?

Según reportes de medios locales, la jornada transcurría con normalidad hasta que un grupo de hombres irrumpió en el lugar y comenzó a arrojar objetos hacia quienes participaban en la actividad.

Entre los objetos lanzados se encontraban piedras y botellas, provocando momentos de tensión entre los asistentes. Parte del enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran a los presuntos agresores riéndose mientras lanzaban los objetos. Al ataque también se habrían sumado al menos otras tres personas.

🚨🇦🇷 CAOS EN EL TORNEO DE FARMEAR AURA



Todo se descontroló en Mar del Plata cuando un grupo de personas llegó al lugar y comenzó a tirar piedras en pleno evento. pic.twitter.com/40ar7s0dlJ — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) August 18, 2026

A pesar de las provocaciones, los participantes optaron por no responder de la misma manera y evitaron que el conflicto escalara.

En lugar de enfrentarse con los agresores, decidieron abandonar el sitio, por lo que la competencia tuvo que darse por terminada antes de lo previsto.

El episodio rápidamente llamó la atención en redes sociales debido al contraste entre el carácter recreativo de la actividad y la violencia que se registró durante el encuentro.

Foto: Captura de video

¿Qué son las llamadas “batallas de aura”?

Las batallas de aura forman parte de una tendencia que ha ganado popularidad entre jóvenes de distintos países de Latinoamérica, entre ellos México, Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador.

La dinámica consiste en que dos personas se colocan frente a frente y compiten utilizando únicamente su presencia y actitud, sin recurrir a golpes o insultos.

Los participantes realizan poses llamativas, caminan de manera exagerada, mantienen miradas intensas y hacen diferentes gestos con la intención de proyectar mayor seguridad o personalidad que su contrincante.

Batallas de 'farmear aura'. Especial

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” se utiliza para describir aquellas acciones con las que una persona busca acumular o demostrar “aura”, término empleado en redes sociales y videojuegos para referirse al carisma, presencia o actitud que alguien proyecta.

En estas competencias, el público tiene un papel fundamental, pues suele decidir quién ganó cada ronda mediante sus aplausos, gritos y reacciones.

Aunque la actividad se caracteriza por ser una dinámica de entretenimiento, el encuentro realizado en Mar del Plata terminó de manera abrupta después de que un grupo de personas interrumpiera la competencia y atacara a los asistentes con objetos.

El hecho generó reacciones en redes sociales y volvió a poner en conversación esta peculiar tendencia que se ha extendido entre jóvenes de distintos países de la región.