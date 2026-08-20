Homenaje al centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: fecha y detalles

José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes forman parte de la historia de la música mexicana. Sus composiciones han acompañado a distintas generaciones y, un siglo después de sus nacimientos, sus familias decidieron reunir sus legados en una celebración que reconoce la importancia de sus obras.

Inmortales: El Canto Eterno de México llegará a la Ciudad de México con un espectáculo que recorrerá algunas de las canciones más representativas de estos tres compositores y recordará la huella que dejaron en géneros como la música ranchera y el mariachi.

Conoce todos los detalles sobre el homenaje que reunirá las obras de tres pilares de la música mexicana.

Centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: fecha y detalles del homenaje "Inmortales" Archivo Excélsior

Inmortales: El Canto Eterno de México, ¿cuándo y dónde será el homenaje a José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes?

El concierto Inmortales: El Canto Eterno de México se realizará el 30 de agosto de 2026 a las 18:00 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Ciudad de México.

La cartelera oficial de El Cantoral confirma que el evento será de entrada libre, mientras que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) precisa que los boletos de control de acceso se entregarán el mismo día de la presentación.

Por ello, quienes quieran asistir deberán tomar en cuenta que el cupo será limitado. De acuerdo con la recomendación de El Cantoral, el público interesado deberá llegar el mismo día del evento, con al menos dos horas de anticipación, para hacer fila.

La celebración parte de una coincidencia poco habitual en la música: José Alfredo Jiménez nació en Guanajuato, Tomás Méndez en Zacatecas y Rubén Fuentes en Jalisco, los tres en 1926. Un siglo después, sus familias decidieron reunir sus legados en un mismo espectáculo.

Centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: fecha y detalles del homenaje "Inmortales" El Cantoral

¿Quiénes participarán en Inmortales: El Canto Eterno de México?

La música será el eje de Inmortales: El Canto Eterno de México, por lo que el espectáculo contará con intérpretes y agrupaciones estrechamente vinculadas con la tradición musical mexicana.

Uno de los nombres centrales será el Mariachi Vargas de Tecalitlán, agrupación que tiene una relación histórica con Rubén Fuentes y que también acompañó musicalmente a José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez. En este sentido, su participación otorga un significado especial al encuentro entre las tres familias.

A ellos se sumarán Rosy Arango y Luis Alfredo Jiménez, quien ha continuado con la difusión de la obra de su abuelo, José Alfredo Jiménez.

La conducción estará a cargo de César Costa, quien además tuvo una relación de amistad con los compositores. Su participación aporta un vínculo personal con los homenajeados, más allá de su trayectoria como cantante y actor.

El concierto cuenta con el respaldo de la SACM, la Promotora Hispano Americana de Música (PHAM) y las familias de los compositores. También participan las editoras musicales Orfeón, EMMI y EMROTH.

El proyecto comenzó en enero y es encabezado por José Alfredo Jiménez Medel, quien participa como autor, productor y expositor, mientras que Tomás Méndez Jr. participa como productor ejecutivo y expositor. Ambos buscan que el espectáculo pueda llegar posteriormente a otros lugares del país.

Centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: fecha y detalles del homenaje "Inmortales" SACM

José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: ¿por qué son homenajeados juntos?

La razón principal de esta celebración está en sus fechas de nacimiento: los tres compositores nacieron en 1926 y en 2026 cumplen 100 años de haber nacido.

Pero existe otra conexión. Sus obras ayudaron a construir algunos de los sonidos y temas que hoy identificamos con la música mexicana.

José Alfredo Jiménez llevó a la canción ranchera historias de amor, desamor, soledad, orgullo y vida cotidiana. El Rey es quizá una de las canciones más reconocibles de su repertorio. También destacan Camino de Guanajuato y Si nos dejan, piezas que han sido interpretadas por diferentes generaciones.

Tomás Méndez convirtió elementos de las tradiciones mexicanas y del México rural en canciones que trascendieron fronteras. Su catálogo dejó uno de los grandes clásicos de la música mexicana con Cucurrucucú Paloma, además de Paloma Negra y Leña de Pirul.

En tanto, Rubén Fuentes tuvo una influencia decisiva en el desarrollo y la proyección internacional del mariachi. La SACM señala que construyó un catálogo de más de 300 temas, entre ellos La Bikina, Qué Bonita es Mi Tierra y Cien Años.

La selección también permitirá mostrar las diferentes aportaciones de los tres autores. La SACM señala que sus obras revolucionaron, desde distintas perspectivas, géneros como la canción ranchera, el bolero ranchero, el huapango y el mariachi.

Además, las tres familias recuerdan que los compositores fueron amigos y que existió una relación de colaboración y respeto entre ellos.

Centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes: fecha y detalles del homenaje "Inmortales" El Cantoral

¿Qué se espera del homenaje Inmortales: El Canto Eterno de México?

El homenaje tendrá una duración aproximada de dos horas con diez minutos y se desarrollará en tres actos, cada uno enfocado en la trayectoria de uno de los compositores.

Durante el espectáculo sonarán canciones emblemáticas como “El Rey”, “Cucurrucucú Paloma” y “La Bikina”, temas que permanecen en el imaginario colectivo y cuyo impacto llegó a distintas generaciones y países.

Con Inmortales, los organizadores buscan preservar y difundir el legado de géneros fundamentales para la música mexicana, entre ellos la canción ranchera, el bolero ranchero, el huapango y el mariachi, expresiones que forman parte de la historia y la identidad cultural del país.

La propuesta también permitirá acercar estas composiciones a nuevas audiencias y mostrar que el legado de sus autores permanece vigente más allá de las fechas conmemorativas.

El centenario de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes representa una oportunidad para volver a escuchar canciones que forman parte de la memoria musical de México. Aunque cada compositor desarrolló un estilo propio, los tres contribuyeron a que distintas expresiones de la música nacional alcanzaran nuevas generaciones y cruzaran fronteras.

Inmortales: El Canto Eterno de México reunirá esas historias en un mismo escenario y permitirá celebrar, a través de sus canciones, los 100 años del nacimiento de tres autores cuya obra permanece vigente en la cultura mexicana.