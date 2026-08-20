¿Demanda o acuerdo monetario? Grupo Forajido lanza advertencia a Nodal por registro de 'El Forajido'

Nodal desde hace unas semanas ha dado de que hablar y no por su vida sentimental, en esta vez se trata de su lado profesional. Se sabe que el cantante mantiene una disputa con su papá por el uso de su nombre artístico y debido a esto, el esposo de Ángela Aguilar ha buscado registrar otro nombre ante el IMPI par que sea su marca y así poder tener acceso a sus canciones y todo lo que implica su carrera.

Días atrás se mencionó que Christian Nodal estaba buscando registrar ante las autoridades correspondientes el nombre de “El Forajido”, sin embargo, se reveló que había tres marcas ya registradas con ese nombre o similar, lo que complicaba el panorama para Nodal.

Christian Nodal IG

Una de las marcas registradas es la del Grupo Forajido, cuyo líder, Pepe Maldonado, habló sobre el tema y si están dispuestos a que Nodal se quedé con el nombre si es que el IMPI da una resolución favorable al cantante.

Grupo Forajido no descarta un acuerdo monetario

En entrevista con Venga la Alegría, Pepe Maldonado de Grupo Forajido, dio a conocer su opinión sobre la solicitud que hico Nodal ante el IMPI para poder registrar El Forajido.

Christian Nodal. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

“Nosotros no tenemos por qué justificarnos ante nadie, nadie nos lo puede quitar. Estamos activos y tenemos todo en regla hasta el 2034. En septiembre se supone que termina el proceso”.

Se sabe que el IMPI le dio hasta septiembre para poder reclamar el nombre, sin embargo, el grupo tiene claro que acudirá a instancias legales en caso de que el cantante logré obtener la marca de El Forajido.

“Si el IMPI, que no creo que ocurra, en su momento le otorgara el registro estaría incurriendo en una irregularidad, ahí nos vamos a ir a temas legales. Lo que hicimos fue presentar una carta de oposición aclarando que no estamos de acuerdo que se otorgue el registro”.

Grupo El Forajido también destacó que están dispuestos a llegar a un acuerdo con Nodal por el nombre, entre ellos un acuerdo económico.

“Es algo que tendríamos que consensar, depende de cual fuera las condiciones, el acercamiento, platicar con él y llegar a un acuerdo porque estamos abiertos a cualquier comunicación con el señor Nodal o de su oficina, cosa que no ha ocurrido”.

Foto: Captura de video: Javier Paniagua

Finalmente, señalaron que aunque por ahora están en medio de la polémica por el registro del nombre, les gustaría colaborar con Christian Nodal.