Los millonarios aretes que Selena Gómez usó en la cena de ensayo previa a la boda de Taylor Swift

Selena Gómez acaparó las miradas durante la exclusiva cena de ensayo de la boda entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce. La intérprete de 33 años presumió su deslumbrante atuendo para el evento celebrado la noche del jueves en el Madison Square Garden.

La estrella publicó varias fotografías desde la parte trasera de su automóvil rumbo al icónico recinto neoyorquino. La actriz portó un vestido negro de encaje floral que acompañó con una exclusiva selección de diamantes del diseñador Fernando Jorge.

Aretes que usó Selena Gómez. Foto: Especial

La fundadora de Rare Beauty eligió los cotizados aretes Flicker de la marca, piezas que cuentan con 1.92 quilates de diamantes corte pera. Estas deslumbrantes joyas alcanzan un precio en el mercado de 29 mil dólares, sumando un valor equivalente a cientos de miles de pesos mexicanos.

Para complementar el ostentoso conjunto, la cantante lució el anillo Flicker a juego, valorado en 11 mil dólares adicionales. El lujo de sus accesorios enmarcó a la perfección el maquillaje de la celebridad, protagonizado por sombras ahumadas y un labial sumamente brillante.

Los fanáticos especulan que el brillo labial de la artista pertenece a un próximo lanzamiento de su propia línea de cosméticos. La celebridad aprovechó el trayecto hacia el festejo para revelar estos detalles de su arreglo personal a sus millones de seguidores.

Una noche de gala para el círculo íntimo

La mejor amiga de la novia integró la selecta lista de 100 invitados contemplados para este ensayo privado en Nueva York. El portal Page Six reportó en exclusiva durante la mañana que la intérprete texana fungirá como una de las damas de honor en la ceremonia principal.

Selena Gómez luciendo sus aretes, Foto de IG: Selena Gómez

El evento de calentamiento reunió a un grupo de celebridades de primer nivel en las fastuosas instalaciones del recinto. Estrellas de la talla de Jack Antonoff, Bradley Cooper, Gigi Hadid y la presentadora Erin Andrews desfilaron por el lugar para acompañar a los futuros esposos.

Los invitados disfrutaron de esta velada íntima en el mismo espacio donde la pareja celebrará la gran recepción nupcial la noche del viernes, el Madison Square Garden. La planificación de las festividades exige un despliegue logístico sin precedentes para garantizar la absoluta privacidad de los famosos asistentes.

Amistad a prueba de todo en los altares

La presencia de la exestrella de Disney reafirma el sólido vínculo amistoso que mantiene con la intérprete desde hace más de una década. Ambas cantantes acostumbran acompañarse puntualmente en los momentos personales y profesionales más trascendentales de sus respectivas trayectorias.

Selena Gómez luciendo un producto de Rare Beauty. Foto de IG: Selena Gómez

En septiembre de 2025, la estrella del pop asistió al enlace matrimonial de Selena Gómez con el productor musical Benny Blanco. Durante aquella ocasión, la cantautora originaria de Pensilvania modeló un espectacular vestido dorado de la firma Oscar de la Renta con delicados apliques florales.

Ahora, los reflectores apuntan hacia el atuendo que portarán las damas de honor en el evento principal programado para este 3 de julio. El hermetismo alrededor del vestido oficial de la corte nupcial genera altísimas expectativas entre los seguidores de la realeza del pop internacional.