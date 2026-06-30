¡De cuento de hadas! La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendría un castillo

A pocos días del esperado enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce, han comenzado a surgir nuevos detalles sobre la celebración, la cual promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

De acuerdo con TMZ, personas cercanas a la organización revelaron que dentro de uno de los jardines del Madison Square Garden se está levantando un enorme castillo que servirá como parte de la ambientación de la ceremonia, dándole un estilo digno de un cuento de hadas.

Foto: Instagram taylorswift

¿Qué pistas de la boda de Taylor y Travis han salido a la luz?

Según el medio estadounidense, en los alrededores del recinto fueron vistas varias piezas de escenografía de gran tamaño que eran descargadas por trabajadores.

Los elementos estaban identificados con la leyenda "Garden Party 1 (Escenografía)", además de llevar las iniciales "GP", un detalle que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores de la pareja.

Foto: Instagram Taylor Swift

Algunos fanáticos consideran que esas siglas podrían ser un guiño a la romántica propuesta de matrimonio que, según reportes previos, Travis Kelce le hizo a Taylor Swift en un jardín el año pasado.

¿Qué medidas de seguridad tendrá la celebración?

La privacidad será una de las prioridades durante la boda. De acuerdo con la información difundida, los invitados deberán firmar acuerdos electrónicos de confidencialidad antes de asistir al evento.

Además, cada invitación contará con una marca de agua personalizada para identificar cualquier posible filtración, una estrategia que busca mantener en secreto todos los detalles de la ceremonia.

Foto: Facebook Taylor Swift

¿Por qué esta boda ha generado tanta expectativa?

Desde que se confirmó su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más mediáticas del momento, por lo que cada nueva información sobre su enlace ha despertado el interés de millones de seguidores.

Foto: Instagram Taylor Swift

Ahora, la posibilidad de celebrar la ceremonia con un enorme castillo como escenario ha reforzado la idea de que será una boda con una producción espectacular, inspirada en los clásicos cuentos de hadas.

fAunque la pareja ha mantenido gran parte de los preparativos bajo estricta reserva, las filtraciones apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce protagonizarán una celebración inolvidable. Si los reportes son correctos, el enorme castillo y las estrictas medidas de seguridad convertirán su boda en uno de los eventos más exclusivos y comentados del mundo del espectáculo.