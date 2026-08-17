Julión Álvarez en concierto 2026: fechas, precios de boletos y ciudades que visitará

Los seguidores de Julión Álvarez tendrán varias oportunidades para verlo en vivo durante la segunda mitad de 2026. El cantante y su Norteño Banda confirmaron una serie de presentaciones por distintos puntos de México, con fechas programadas entre septiembre y diciembre.

Esta nueva etapa de conciertos será independiente de “Prófugos del Anexo”, el proyecto que Julión comparte con Alfredo Olivas, por lo que en esta ocasión el intérprete recorrerá el país con su propio espectáculo.

Foto: Instagram lospasosdejulion

¿Cuándo comenzará la gira de Julión Álvarez?

La primera fecha está programada para el 25 de septiembre de 2026 en Jalisco, donde Julión se presentará en el Estadio Jalisco. Después continuará por Puebla, Monterrey y Veracruz, antes de cerrar esta etapa de conciertos en Querétaro.

Estas son las fechas y sedes anunciadas:

25 de septiembre: Jalisco — Estadio Jalisco

3 de octubre: Puebla — Estadio Hermanos Serdán

21 de noviembre: Monterrey — Walmart Park

28 de noviembre: Veracruz — Estadio Beto Ávila

5 de diciembre: Querétaro — recinto por confirmar

¿Qué canciones podría interpretar Julión Álvarez?

Durante sus presentaciones, el cantante suele incluir algunos de los temas que se han convertido en parte importante de su trayectoria dentro del regional mexicano. Entre ellos destacan “Te hubieras ido antes”, “El amor de su vida” y “Afuera está lloviendo”, además de otras canciones que forman parte de su repertorio.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Julión Álvarez?

Los precios varían dependiendo de la ciudad y de la zona elegida. Para el concierto de Monterrey, los costos anunciados van desde 400 hasta 6 mil pesos, sin considerar los cargos adicionales que pueda aplicar la boletera.

La lista de precios es la siguiente:

Diamante: $6,000

VIP: $4,500

Oro: $3,500

Plata: $2,500

Plata Lateral Izquierda: $2,000

Bronce: $1,500

Primer Nivel: $1,000

Segundo Nivel: $800

Palco Azul: $700

Tercer Nivel: $600

Palco Rojo: $400

Los precios corresponden al costo base de las localidades, por lo que el monto final puede aumentar al momento de agregar las comisiones y cargos de servicio.

Foto: Instagram lospasosdejulion

¿Dónde se pueden comprar los boletos?

La venta de entradas para estas presentaciones se realiza mediante King Ticket, plataforma señalada para la comercialización de los boletos. Se recomienda revisar cuidadosamente la disponibilidad, el precio final y las condiciones de compra antes de realizar cualquier pago.

Además, es importante utilizar únicamente los canales oficiales o autorizados para evitar adquirir entradas falsas o caer en posibles fraudes.

Foto: Instagram lospasosdejulion

¿Julión Álvarez se presentará en Querétaro?

El cantante tiene programado un concierto para el 5 de diciembre de 2026 en Querétaro. Sin embargo, hasta el momento, el recinto donde se llevará a cabo la presentación todavía no había sido confirmado.

Con estas cinco fechas, Julión Álvarez y su Norteño Banda continuarán recorriendo distintos estados del país durante los últimos meses de 2026, llevando al público una selección de los temas que han consolidado su carrera dentro de la música regional mexicana.