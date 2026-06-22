¿El regreso más esperado? Timothée Chalamet y Selena Gomez vuelven a trabajar juntos

Timothée Chalamet y Selena Gomez están de vuelta en un mismo proyecto, y esta vez lo hacen en un terreno que ninguno de los dos había explorado así antes: la animación. La noticia ha despertado entusiasmo entre los fans de ambos, no solo porque se trata de una colaboración inesperada, sino porque los reúne en una película que mezcla romance.

¿Cuál es la nueva película de Timothée y Selena?

La cinta lleva por título Not Alone y será la nueva apuesta de Illumination, el estudio detrás de sagas como Mi villano favorito, Minions, Sing y Super Mario Bros..

La cinta será producida por Illumination, estudio detrás de Minions y Super Mario Bros. IG

Su estreno está previsto para el 16 de abril de 2027, así que todavía habrá que esperar un poco para verla en pantalla grande. Aun así, desde su anuncio ya figura entre los proyectos animados más comentados de los próximos años.

¿De qué trata Not Alone, la nueva película de Illumination?

La historia gira en torno a Joe y Fran, dos personajes que, aunque sienten una conexión inmediata, no tienen precisamente facilidad para el amor.

Chalamet dará voz a Joe, un mecánico de cohetes introvertido. IG

Chalamet prestará su voz a Joe, un mecánico de cohetes introvertido y de vida tranquila, mientras que Selena interpretará a Fran, una astrobotánica brillante que trabaja en el desarrollo del primer cohete del mundo impulsado por plantas.

Todo se complica cuando tres pequeños extraterrestres, Dunk, Welly y Shirm, se refugian en la casa de Joe mientras escapan de Zandro, un oficial de la ley intergaláctica tan celoso como inepto.

Los aliens descubren que el cohete de Fran podría ser su única oportunidad de volver a casa sanos y salvos. Así, lo que podría ser una historia de amor termina transformándose en una aventura espacial.

Selena Gomez interpretará a Fran, una astrobotánica que crea un cohete ecológico. IG

¿Quién es el reparto de la película de Not Alone?

Además de la dupla principal, Not Alone contará con un reparto de voces que refuerza el tono divertido del proyecto. Entre los nombres confirmados están Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney y Lamorne Morris. Un elenco que promete aportar personalidad y mucho ritmo a la película.

Detrás de cámara también hay nombres importantes. La dirección estará a cargo de Eric Guillon, Claire Dodgson y Jonathan Del Val, todos con experiencia dentro del universo de Illumination.

En la producción figura Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo del estudio, mientras que Joy Poirel, Richard Curtis y David Distenfeld participan como productores ejecutivos.

¿En qué película trabajaron juntos Timothée y Selena?

Una de las razones por las que esta noticia ha generado tanta conversación es el reencuentro entre Chalamet y Gomez. Aunque para algunos puede parecer una combinación nueva, no es la primera vez que comparten pantalla: ambos trabajaron juntos en A Rainy Day in New York en 2019.

La película se convierte en el inesperado reencuentro entre Timothée Chalamet y Selena Gomez en un proyecto. IMDb

Ahora, varios años después, vuelven a coincidir, aunque en una propuesta completamente distinta. Para Chalamet, marcará su debut en una película animada de larga duración. Selena, por su parte, llega con experiencia previa en doblaje, gracias a su participación durante años como la voz de Mavis en la saga Hotel Transylvania.