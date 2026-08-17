¡Una fortuna! El escandaloso valor de las joyas que usó Georgina Rodríguez en su boda con Cristiano

La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo estuvo marcada por la discreción, pero hubo un detalle que hizo imposible que el enlace pasara desapercibido: las espectaculares joyas que lució la empresaria española durante su “sí, quiero”.

¿Cuánto valen las joyas que Georgina Rodríguez usó en su boda?

Aunque la novia se alejó del tradicional vestido de princesa, apostó por piezas de alta joyería cuyo valor habría superado los 75 millones de dólares.

El collar de diamantes de 50 quilates fue la pieza estrella del look nupcial de Georgina. IG georginagio

La pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto de 2026 en Portugal, en una celebración íntima en la que sus cinco hijos tuvieron un papel protagonista.

Y mientras la ceremonia estuvo lejos de las grandes fiestas que muchos imaginaban, el estilismo de Georgina llevó el lujo a otro nivel.

¿Qué joyas usó Georgina Rodríguez para casarse con Cristiano Ronaldo?

Para una fecha tan especial, Georgina recurrió a Chopard y a una de sus colecciones más extraordinarias: Garden of Kalahari.

El conjunto que habría llevado durante la boda incluye un espectacular collar, pendientes, brazalete y anillo confeccionados con diamantes de características excepcionales.

Las joyas Garden of Kalahari que lució Georgina estarían valoradas en unos 75 millones de dólares. IG chopard

El protagonista absoluto fue el collar con un diamante de 50 quilates, de talla brillante y máxima pureza. La pieza forma parte de una colección creada a partir de un impresionante diamante en bruto de 342 quilates, conocido como Queen of Kalahari, descubierto en Botsuana en 2015.

La piedra original fue transformada por Chopard en diferentes diamantes que posteriormente dieron forma a las piezas de Garden of Kalahari.

Entre ellas destacan unos pendientes que reúnen piedras de aproximadamente 26 quilates, además de un brazalete con diamantes de talla esmeralda.

En conjunto, las joyas utilizadas por Georgina durante la celebración han sido valoradas en alrededor de 75 millones de dólares, una cifra que convierte su elección nupcial en una de las más espectaculares que se recuerden.

El costo del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

A este despliegue de diamantes se sumó el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina en 2025.

La empresaria combinó sus espectaculares diamantes con el anillo de compromiso que le regaló Cristiano. IG georginagio

La pieza, protagonizada por un gran diamante ovalado, habría tenido un valor cercano a los 3 millones de dólares y se convirtió desde entonces en uno de los accesorios más comentados de la pareja.

Durante su boda, la empresaria combinó esta joya con la nueva alianza matrimonial que intercambió con Cristiano.

¿Quién diseñó el traje de novia de Georgina Rodríguez?

Aunque las joyas fueron las grandes protagonistas, la elección de vestuario también tuvo un significado especial. Gucci fue la firma encargada de vestir a los novios y a sus hijos, una decisión que funcionó como un guiño directo al origen de su relación.

La elección de Gucci tuvo un significado especial, pues allí comenzó la historia de amor de la pareja. IG georginagio

Georgina conoció a Cristiano precisamente cuando trabajaba como dependienta en una tienda Gucci de Madrid. Años después, la misma casa de moda estuvo presente en uno de los momentos más importantes de su vida.

Para la boda, Rodríguez apostó por un conjunto blanco de apariencia minimalista, compuesto por una falda de seda de corte lápiz, camisa y blazer, acompañado de zapatos de satén de la firma. Cristiano, por su parte, eligió un traje beige con camisa blanca.

La elección contrastó con las expectativas de quienes imaginaban a Georgina con un enorme vestido de novia. Sin embargo, la modelo habría preferido que el atuendo reflejara el carácter íntimo de la celebración.