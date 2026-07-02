¿Por celos? La inesperada razón por la que Harry Styles no va a la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando titulares incluso antes de que se lleve a cabo. En medio de los rumores sobre la gran celebración que tendría lugar este fin de semana en Nueva York, surgió un detalle que nadie esperaba; Harry Styles, exnovio de la cantante, habría sido uno de los invitados.

De acuerdo con un reporte publicado por Variety, Taylor y Travis incluyeron al cantante británico en la lista de invitados para el evento, demostrando que el pasado sentimental no habría sido un obstáculo al momento de organizar la boda.

¿Por qué Harry Styles no asistirá?

Según la información difundida por el medio estadounidense, Harry Styles tuvo que rechazar la invitación debido a su agenda de trabajo.

El cantante tiene programadas varias presentaciones de su gira "Together, Together" este fin de semana en el estadio de Wembley, en Londres, por lo que le resulta imposible viajar a Nueva York para asistir a la boda.

Además, los conciertos contarán con la participación especial de la cantante Shania Twain, lo que convierte esos compromisos en una prioridad dentro de su calendario.

Harry Styles Foto: @harrystyles

Aunque la noticia ha decepcionado a algunos seguidores que esperaban un inesperado reencuentro entre Taylor y Harry, todo apunta a que la ausencia del artista se debe únicamente a motivos laborales.

Zoë Kravitz sí estaría presente

Aunque Harry Styles no podrá asistir, el reporte señala que su prometida, la actriz Zoë Kravitz, sí estaría entre los invitados.

La presencia de la actriz no resulta extraña, ya que mantiene una amistad cercana con Taylor Swift desde hace varios años y ambas han coincidido en distintos eventos públicos.

De confirmarse esta información, Zoë asistiría sin Harry, quien permanecería en Reino Unido cumpliendo con sus compromisos musicales.

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Un romance breve que marcó a los fans

Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron una relación sentimental entre finales de 2012 y principios de 2013.

Aunque el noviazgo duró apenas unos meses, fue suficiente para convertirse en una de las parejas más comentadas del mundo del entretenimiento.

Con el paso del tiempo, los seguidores de ambos artistas han relacionado varias canciones con aquella historia de amor. Una de las más mencionadas es "Out of the Woods", tema que, según diversas versiones, habría sido inspirado por la relación que Taylor vivió con el cantante británico.

Pese a todo, ambos han demostrado mantener una relación cordial. Incluso, en distintas ceremonias de premios han sido vistos saludándose con naturalidad y mostrando respeto mutuo, dejando atrás cualquier especulación sobre una mala relación.

Una fiesta que promete reunir a cientos de celebridades

Los reportes indican que la recepción comenzaría con un cóctel por la tarde y se extendería hasta la madrugada.

Además, se espera la asistencia de alrededor de mil invitados, lo que convertiría la celebración en uno de los eventos sociales más comentados del año.

Entre los artistas que podrían ofrecer presentaciones especiales destacan Stevie Nicks y Tim McGraw, dos músicos cercanos a Taylor Swift, aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente su participación.

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Lo que sí parece claro es que Harry Styles no formará parte de la fiesta, pese a haber sido considerado, según el reporte de Variety.

Ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado los detalles

A pesar de la enorme expectativa, tanto Taylor Swift como Travis Kelce han mantenido absoluta discreción sobre los preparativos.

Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la lista de invitados ni los detalles de la ceremonia, por lo que gran parte de la información que circula proviene de reportes de medios estadounidenses y fuentes cercanas al evento.

Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada nuevo movimiento alrededor del Madison Square Garden y a cualquier pista que pueda confirmar cómo será una de las bodas más esperadas del mundo del entretenimiento.