Hayden Panettiere: se viraliza video tras su muerte y genera inquietantes teorías

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y compañeros de profesión. La actriz, reconocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, fue encontrada sin vida en una vivienda de Carolina del Sur. Aunque las autoridades descartaron inicialmente indicios de violencia, la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento continuó abierta.

En medio de la conmoción, un fragmento de una entrevista que Panettiere concedió meses antes volvió a circular en redes sociales y comenzó a relacionarse con algunas teorías sobre su muerte.

Instagram: Hayden Panettiere

¿Qué contó Hayden Panettiere sobre aquella experiencia?

El testimonio fue compartido durante su participación en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, publicado en mayo de 2026, cuando la actriz se encontraba promocionando sus memorias “This Is Me: A Reckoning”. En la conversación, recordó que una mujer en quien confiaba la llevó a un yate y posteriormente a un pequeño camarote donde se encontraba un hombre desnudo y muy famoso.

Panettiere explicó que inicialmente no sospechó que algo fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Sin embargo, su percepción cambió cuando se encontró en aquella habitación.

Pero para cuando me di cuenta de que estaba en peligro, estaba literalmente en altamar. Me llevaron literalmente escaleras abajo. No había indicios de que algo así estuviera sucediendo, así que me quedé en shock, me tomó por sorpresa. Era una habitación muy pequeña, y ella físicamente me puso en la cama al lado de este hombre desvestido que era muy famoso y tenía sus manos así, como si esto fuera un día normal para él, algo que sucede todo el tiempo.”

La actriz también explicó que la mujer que la llevó al lugar era alguien a quien consideraba una persona de confianza y una especie de protectora.

Al comprender que se encontraba en una situación que la hacía sentirse vulnerable, Panettiere decidió actuar. La actriz contó que esperó el momento adecuado y salió corriendo para esconderse en diferentes lugares del barco.

Foto: Instagram haydenpanettiere

Laactriz recordó que escapar no era sencillo debido a que se encontraba en medio del mar y no tenía posibilidad de abandonar la embarcación. Por ello, buscó un sitio donde pudiera permanecer escondida.

Y no había nadie que fuera comprensivo con mi situación. Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos”, declaró.

Su relato formó parte de las experiencias que decidió incluir en sus memorias, donde habló de diferentes momentos de su vida personal y profesional.

¿Por qué el video comenzó a generar teorías tras su muerte?

Después de que se confirmó el fallecimiento de Panettiere, algunos usuarios recuperaron fragmentos de aquella entrevista y comenzaron a relacionarlos con teorías de conspiración que apuntaban a que la actriz habría sido víctima de un intento por acallar su voz, por revelar situaciones incómodas de la industria.

Estas versiones circularon principalmente en redes sociales y tomaron fuerza debido a la cercanía entre la publicación de sus memorias, sus recientes entrevistas y su muerte. Sin embargo, no existen pruebas que demuestren que su fallecimiento estuviera relacionado con las declaraciones que hizo sobre aquella experiencia.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, conocida por las películas de Scream, falleció hoy después de que hace apenas unos meses denunciara la pedofilia en la industria de Hollywood.



"Me llevaron a una habitación muy pequeña con un hombre desnudo muy famoso, me… pic.twitter.com/Lbz3256g60 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 17, 2026

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron después de recibir una llamada en la que se reportó que una mujer se encontraba inconsciente y en paro cardíaco.

Instagram: Hayden Panettiere

Durante las primeras horas de la investigación circularon reportes sobre una posible sobredosis, debido a lo señalado en la llamada de emergencia. Sin embargo, la causa oficial de su muerte permanece pendiente de determinar. La oficina del forense informó además que no encontró signos de trauma que explicaran el fallecimiento y que las autoridades no tenían indicios de que se tratara de un crimen.

Por ello, aunque el video volvió a despertar especulaciones en internet, las teorías que relacionan las declaraciones de Hayden Panettiere con su muerte no han sido confirmadas por las autoridades.

¿Qué había revelado Hayden Panettiere antes de morir?

Durante los últimos meses de su vida, Panettiere habló abiertamente sobre distintos episodios personales en entrevistas relacionadas con “This Is Me: A Reckoning”. En sus memorias abordó temas como su infancia bajo los reflectores, sus problemas de adicción, la depresión posparto y las dificultades que enfrentó durante su carrera.

Su testimonio sobre aquella experiencia, se convirtió así en una de las revelaciones más comentadas de su última etapa pública, y el fragmento de la entrevista volvió a captar la atención de los usuarios tras conocerse su muerte.