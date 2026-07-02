¿Taylor Swift no invitó a Blake Lively a su boda con Travis Kelce? Conoce sus razones

La lista de invitados para el enlace matrimonial entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce acapara la atención de los medios internacionales. Un reciente reporte del portal Page Six desató rumores sobre la posible exclusión de Blake Lively de esta esperada celebración.

La supuesta decisión de la estrella del pop pone en duda la continuidad de una de las amistades más célebres del espectáculo. Los reportes indican que la protagonista de la serie Gossip Girl carece de una invitación formal para asistir a la ceremonia nupcial.

Taylor Swift al lado de Blake Lively. REUTERS

Las especulaciones tomaron fuerza cuando el medio especializado TMZ confirmó la notoria ausencia de la actriz en una reciente reunión de amigas. La cantante organizó este exclusivo encuentro previo a la boda en su majestuosa residencia de Rhode Island sin la presencia de su íntima confidente.

Ambas estrellas mantuvieron un distanciamiento evidente durante los últimos meses tras un conflicto totalmente ajeno a la intérprete musical. Diversas fuentes aseguran que la relación sufrió fracturas profundas que impidieron una reconciliación total antes del evento más esperado del año.

La boda con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs representa un momento cumbre en la vida personal de la artista. La exclusión de figuras tan cercanas evidencia la severidad de los problemas internos que afectan al círculo íntimo de la multipremiada cantautora.

El escándalo en los tribunales

El origen de esta aparente ruptura apunta directamente al drama legal que rodeó la película It Ends With Us. La polémica involucró directamente a la esposa de Ryan Reynolds y a su coprotagonista, el actor y director Justin Baldoni.

La intérprete de éxitos como "Cruel Summer" recibió una citación judicial vinculada a esta acalorada disputa entre los actores de Hollywood. Los abogados retiraron el documento legal poco tiempo después, pero el daño en la relación amistosa ya resultaba irreversible.

Taylor Swift y Blake Lively junto a Ryan Reynolds. REUTERS

Fuentes con conocimiento directo del caso informaron a TMZ sobre la enorme frustración de la compositora estadounidense ante la situación. La cantante sintió que la arrastraron innecesariamente hacia un pleito mediático y legal que ponía en riesgo su intachable imagen pública.

Este enredo en los tribunales provocó un alejamiento inmediato entre ambas figuras públicas tras años de incondicional apoyo mutuo. La tensión obligó a la artista musical a marcar límites claros para proteger su entorno justo en la etapa final de su exitosa gira mundial.

La controversia de la adaptación cinematográfica acarreó múltiples críticas hacia la actitud de la actriz durante la gira de promoción. El silencio de la cantante ante este escarnio público demostró la ruptura de la red de protección que habitualmente ofrecía a sus amistades.

Un lazo histórico en riesgo

El vínculo entre estas dos celebridades se remonta al año 2015 y sobrevivió a múltiples etapas turbulentas de la industria del entretenimiento. La actriz y su esposo, el actor Ryan Reynolds, formaban parte del grupo más cercano y exclusivo de la estrella musical.

Las constantes apariciones públicas conjuntas, las referencias ocultas en canciones y las vacaciones compartidas cimentaron esta sólida amistad ante los ojos del público. Los fanáticos presenciaron incontables muestras de afecto y compañerismo en alfombras rojas, conciertos y premiaciones durante casi una década.

Taylor Swift y Blake Lively juntas en un estadio. REUTERS

Semanas atrás, algunos informantes sugirieron que la comunicación fluyó nuevamente entre ambas tras la resolución del desgastante proceso legal. Los rumores apuntaban a una inminente reconciliación que restauraría la confianza perdida durante la controversia del filme basado en la novela de Colleen Hoover.

El último informe periodístico derrumba las esperanzas de verlas juntas celebrando la unión matrimonial de la artista y el deportista. La ausencia de una confirmación oficial mantiene la enorme interrogante sobre el futuro definitivo de esta icónica relación en Hollywood.