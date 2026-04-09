Metal Gear Solid ya tiene nuevos directores para su adaptación live-action

La adaptación cinematográfica de Metal Gear Solid avanza con la incorporación de los directores Zach Lipovsky y Adam B. Stein, quienes estarán al frente del proyecto tras años de retrasos en su producción.

El filme será desarrollado por Columbia Pictures, como parte de la estrategia de Sony para llevar al cine franquicias reconocidas del mundo de los videojuegos. La película fue anunciada originalmente en 2012, pero desde entonces pasó por múltiples etapas sin concretarse, lo que la colocó dentro del llamado “infierno de desarrollo”.

Durante ese periodo, el proyecto estuvo vinculado al director Jordan Vogt-Roberts, quien planteó una versión con un enfoque visual y narrativo cercano al estilo del creador original de la saga, Hideo Kojima.

Incluso se mencionó la posible participación de Oscar Isaac como protagonista, aunque hasta ahora no se ha confirmado si formará parte de esta nueva etapa del proyecto.

Los nuevos responsables creativos

Lipovsky y Stein son conocidos por su trabajo en Destino Final: Líneas de Sangre, y ahora asumirán la dirección de esta adaptación live-action basada en la franquicia de Konami.

En un comunicado, ambos directores señalaron: Metal Gear Solid fue una obra que revolucionó los videojuegos, al referirse al impacto de la saga dentro del medio.

El proyecto también se realizará bajo el acuerdo de primera opción entre el estudio y Wonderlab, la productora de los cineastas.

La producción estará a cargo de Avi Arad y Ari Arad, quienes han trabajado previamente en adaptaciones de videojuegos como Uncharted y Borderlands. Avi Arad también tuvo un papel relevante en el desarrollo de Marvel Studios antes de la llegada de Kevin Feige, lo que lo vincula con varias producciones dentro del cine comercial basado en propiedades intelectuales.

Una franquicia con narrativa cinematográfica

La historia de Metal Gear Solid sigue a Solid Snake, un soldado especializado en operaciones encubiertas, dentro de un universo que combina espionaje, tecnología militar y conflictos políticos.

Desde su lanzamiento, la saga ha sido reconocida por su estilo narrativo, con secuencias que integran elementos propios del cine, lo que ha motivado su adaptación a la pantalla grande. Este enfoque ha sido uno de los factores que han mantenido el interés en el proyecto, incluso tras años sin avances concretos.

Un nuevo intento de adaptación

La adaptación de Metal Gear Solid se mantiene como una de las producciones más esperadas dentro de las franquicias de videojuegos llevadas al cine, en un contexto donde este tipo de proyectos ha ganado mayor presencia en la industria audiovisual.