Alarma por Lizbeth Rodríguez: hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

La salud de Lizbeth Rodríguez se volvió tema de conversación en redes sociales luego de que apareciera un mensaje alarmante en sus perfiles oficiales.

"Recen por mi mamá ya no sé qué hacer", decía la publicación que rápidamente se viralizó y generó incertidumbre entre sus fans. El mensaje estaba acompañado de imágenes donde se veía a la creadora de contenido recostada en una cama de hospital, visiblemente afectada.

La verdad detrás de la publicación

Horas después del revuelo, la propia Lizbeth Rodríguez rompió el silencio y aclaró lo sucedido a través de un video.

De acuerdo con su testimonio, la publicación no fue hecha por ella, sino por su hijo, quien al verla en un estado delicado decidió pedir ayuda y oraciones a través de sus redes sociales.

La influencer explicó que atravesó un episodio de salud derivado de la ingesta de alimentos que le provocó un fuerte malestar físico, llevándola a perder fuerza y estabilidad al punto de no poder mantenerse en pie.

¿Cuál es su estado de salud actualmente?

En su actualización, Lizbeth Rodríguez detalló los síntomas que presentó durante la crisis:

Me andaba yendo, ya tenía la presión abajo y sin poder caminar, pero aquí me ando recuperando. ¡Gracias por sus buenos deseos!

Según lo informado, su presión arterial descendió a niveles que requirieron atención médica inmediata. Ante esta situación, el personal de salud aplicó protocolos de estabilización e hidratación para evitar complicaciones mayores.

Afortunadamente, su evolución ha sido favorable. Aunque las imágenes compartidas mostraban un momento de gran vulnerabilidad, actualmente se encuentra en recuperación y bajo reposo, siguiendo las indicaciones médicas.

¿Qué puede provocar una reacción por ingesta de alimentos?

El caso de Lizbeth Rodríguez ha puesto sobre la mesa los riesgos que puede implicar una reacción adversa a los alimentos.

Este tipo de cuadros puede deberse a diversas causas, como intoxicaciones alimentarias, alergias o consumo de productos en mal estado. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Náuseas y vómito

Náuseas y vómito Mareo o debilidad extrema

Baja presión arterial

Dolor abdominal

Deshidratación

En situaciones más graves, como la que experimentó la influencer, puede haber una caída significativa de la presión que compromete la movilidad y el estado general del organismo, por lo que es fundamental recibir atención médica oportuna.

¿Quién es Lizbeth Rodríguez?

Lizbeth Rodríguez es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en México. Alcanzó popularidad gracias a su participación en contenidos virales de YouTube, donde realizaba dinámicas en la vía pública relacionadas con relaciones de pareja y fidelidad.

Su estilo directo y controversial la convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas, acumulando millones de seguidores en distintas plataformas.

Lizbeth Rodríguez

Actualmente, comparte contenido sobre su vida personal, su familia y su día a día, lo que ha fortalecido la conexión con su audiencia.

Tras la aclaración de los hechos, los seguidores de Lizbeth Rodríguez han mostrado alivio al saber que su estado de salud mejora.

Los mensajes de apoyo continúan llegando, reflejando el impacto que tiene en redes sociales y el cariño que ha construido con su comunidad digital.

AAAT*