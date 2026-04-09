Preocupa salud de Jessica Esotérica: influencer es hospitalizada y entra a terapia intensiva

Los internatuas se mantienen en alerta tras darse a conocer que Jessica Esotérica fue ingresada a un hospital especializado en México luego de sufrir una crisis de salud que la llevó directamente a terapia intensiva.

La noticia fue confirmada mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, donde la propia influencer compartió su situación con sus seguidores. En el breve comunicado, expresó que se encontraba delicada, pero con una actitud positiva y aferrada a su fe.

Acompañando sus palabras, se difundieron imágenes desde la habitación del hospital, lo que incrementó la preocupación entre sus fans, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño.

Mensajes desde el hospital: fe y agradecimiento

Pese a la gravedad del momento, Jessica Esotérica ha mantenido contacto con su comunidad digital. En una segunda publicación, agradeció las muestras de afecto que ha recibido, destacando la importancia del respaldo emocional en este proceso.

La influencer señaló que su estado sigue siendo delicado, por lo que decidió enfocarse completamente en su recuperación. También pidió que cualquier información oficial sea canalizada a través de personas cercanas a su entorno, evitando así la difusión de rumores.

Reaparece Jessica Esotérica.

Su mensaje, cargado de fe, ha resonado entre sus seguidores, quienes continúan pendientes de cualquier actualización sobre su evolución médica.

¿Qué le pasó a Jessica Esotérica?

Esta no es la primera vez que la salud de Jessica Esotérica genera preocupación. Hace aproximadamente nueve meses, la influencer se sometió a una cirugía reconstructiva tras sufrir un accidente que provocó la ruptura de un implante mamario.

Aunque el procedimiento no representaba un alto riesgo en condiciones normales, una condición cardíaca preexistente complicó la intervención. Durante la operación, presentó una arritmia que obligó a los médicos a inducirla a un coma para estabilizar su estado.

Este antecedente ha cobrado relevancia tras su reciente hospitalización, ya que pone en contexto la fragilidad de su salud y los posibles factores que podrían influir en su estado actual.

Jessica Esoterica Instagram

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos sobre la causa de la nueva crisis, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

Una figura importante en redes sociales

Más allá de la preocupación por su salud, el caso ha puesto nuevamente en el foco la trayectoria de Jessica Esotérica, quien ha logrado construir una sólida comunidad en redes sociales.

Con más de 1.8 millones de seguidores en plataformas como TikTok, la influencer se ha posicionado como una de las voces más reconocidas dentro del contenido esotérico. Sus transmisiones, enfocadas en lecturas de tarot y predicciones, han captado la atención de miles de usuarios.

Además, su presencia no se limita al entorno digital. También participa en radio, donde interactúa con su audiencia y responde consultas en vivo, consolidando su imagen como “la Diva de la Radio 69.9fm”.

Jessica Esoterica Instagram

Referente en la comunidad LGBT+ y eventos públicos

La influencia de Jessica Esotérica también se extiende al ámbito social. Su visibilidad como mujer trans la ha convertido en una figura representativa dentro de la comunidad LGBT+ en México.

Ha participado en múltiples eventos, especialmente durante el Mes del Orgullo, donde ha sido reconocida en diversas ocasiones por su impacto y conexión con el público.

Este papel como figura pública ha hecho que la noticia de su hospitalización tenga un mayor eco, no solo entre sus seguidores, sino también en distintos sectores de la sociedad.

Jessica Esotérica

Seguidores atentos a su evolución

Mientras continúa en terapia intensiva, la atención permanece centrada en la evolución de Jessica Esotérica. La falta de información detallada sobre su diagnóstico mantiene en vilo a su comunidad digital, que sigue pendiente de cualquier actualización oficial.

Por ahora, los mensajes de apoyo no cesan y reflejan el impacto que ha tenido en la vida de miles de personas. Su historia, marcada por la resiliencia, suma un nuevo capítulo en el que la prioridad es su recuperación.

La expectativa crece en redes sociales, donde sus seguidores esperan noticias positivas sobre su estado de salud, confiando en que pronto pueda superar esta difícil etapa y retomar sus actividades.

AAAT**