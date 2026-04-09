Reviven video de Kim Shantal defendiendo a Juan de Dios Pantoja

En medio de la polémica reciente en redes sociales en la que se ha visto involucrado Juan de Dios Pantoja contra Steff Loaiza, hermana menor de su esposa Kimberly Loaiza, han resurgido y se han vuelto virales declaraciones de Kim Shantal, otra creadora de contenido.

Shantal mencionó en una entrevista realizada hace dos años que tenía una perspectiva completamente diferente a la que otras personas tienen sobre Juan de Dios Pantoja. Señaló que él siempre la ha apoyado y afirmó que el propio JD le ayudó a pagar la casa de su madre. También recordó que, cuando ella y algunos compañeros dejaron Badabun, él también la respaldó.

Cuando la estábamos pasando verdaderamente horrible, él me ayudó con abogados, me sacó de ahí, me pagó un departamento para que yo viviera varios meses. La verdad es que yo conozco a un Juan completamente diferente”, comentó.

La polémica se reavivó días atrás, cuando internautas criticaron a Juan de Dios y a Kimberly Loaiza por supuestamente no ayudar a la madre de la creadora, quien se encuentra hospitalizada. Ante esto, ambos publicaron un video en el que explicaron que se estaban haciendo cargo de ciertos gastos, aunque no podían estar presentes.

Sin embargo, posteriormente Steff publicó un video en el que señaló que esa información no era cierta y explicó que habían acordado cubrir el 50% de los gastos hospitalarios, por lo que, según ella, no se habría cumplido lo pactado.

Después, Juan de Dios respondió a Steff y afirmó que ella sentía envidia hacia su hermana. Además, señaló que la pareja de Steff era amigo de una persona del hospital donde se encuentra la madre de las Loaiza. No obstante, posteriormente el propio Juan de Dios se retractó y reconoció que Steff sí está cubriendo parte de los gastos, en mayor medida de lo que él había mencionado inicialmente.

El influencer admitió que reaccionó impulsivamente “por coraje al sentirse muy traicionado”, lo que lo llevó a emitir comentarios que ahora busca matizar. En su mensaje, también abordó uno de los puntos más discutidos: los gastos relacionados con la atención médica.

La polémica surgió luego de que Steff Loaiza pidiera apoyo económico, para ayudar a su madre con los gastos hospitalarios, así como tras la donación de más de un millón de pesos realizada por Kenia OS para la causa.

En medio de esto, han surgido señalamientos en redes sociales hacia Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, ya que internautas consideran que podrían haber brindado un mayor apoyo económico a la madre de la creadora.

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