La casa donde creció David Bowie abrirá al público con su aspecto original de los años 60

La casa donde pasó su adolescencia David Bowie será restaurada para recuperar su apariencia original de la década de 1960 y abrir sus puertas al público. Ubicada en Bromley, la casa será intervenida como parte de un proyecto patrimonial que busca preservar los espacios donde se formó el artista.

El inmueble, una casa adosada aparentemente común, fue el hogar del músico entre 1955 y 1968, periodo previo al lanzamiento de Space Oddity, el sencillo que marcaría el inicio de su proyección internacional. La propiedad fue adquirida por Heritage of London, que lidera la restauración.

Un proyecto para recuperar su estado original

El plan contempla devolver la casa a su estado de 1963, eliminando modificaciones posteriores realizadas por antiguos propietarios. Entre los cambios previstos se encuentra la retirada de la calefacción central, ampliaciones estructurales y elementos añadidos como el invernadero o el baño interior.

En su lugar, se reinstalarán elementos característicos de la época, como una estufa de carbón, un baño exterior y una cocina de dimensiones reducidas, además de reconstruir el garaje original al fondo del jardín. El objetivo es recrear con precisión el entorno en el que Bowie vivió durante su juventud.

El proyecto está a cargo del especialista Geoff Marsh, quien ha trabajado previamente en exposiciones sobre el artista. Según las previsiones, el espacio estará abierto a visitas a finales de 2027.

La casa de David Bowie se convertirá en un museo en Londres AFP

Un espacio clave en su formación artística

Durante su estancia en la casa, Bowie —cuyo nombre real era David Robert Jones— convivió con sus padres y su medio hermano Terry, quien tuvo una influencia directa en su desarrollo creativo. Fue él quien lo acercó al jazz moderno, la literatura de la Generación Beat y el budismo.

Este periodo también estuvo marcado por situaciones familiares complejas, como el diagnóstico de esquizofrenia de Terry en 1966 y la dinámica distante con su madre. Estos elementos han sido señalados por biógrafos como parte del contexto que rodeó sus primeros años.

En esa casa, Bowie comenzó a escribir sus primeras canciones, en una etapa en la que aún no alcanzaba reconocimiento comercial. La habitación del artista será uno de los puntos centrales del recorrido para visitantes.

La casa de David Bowie se convertirá en un museo en Londres AFP

La habitación como núcleo de la experiencia

El recorrido incluirá la recreación del cuarto donde Bowie desarrolló sus primeros intereses musicales. En ese espacio tenía un tocadiscos, un magnetófono y un saxofón que le regaló su padre, elementos que formaron parte de sus primeros acercamientos a la música.

Según Geoff Marsh, este cuarto funcionaba como un refugio personal. El propio Bowie lo describió como un lugar al que acudía para aislarse y proyectar sus aspiraciones, una experiencia que, según el especialista, influyó en su trayectoria posterior.

Para Nicola Stacey, la posibilidad de acceder a este espacio será uno de los elementos más significativos para los visitantes, al tratarse de un punto clave en la construcción del artista.

La casa de David Bowie se convertirá en un museo en Londres AFP

La casa se encuentra cerca de la estación Sundridge Park, lo que permitió a Bowie desplazarse hacia zonas como el West End o Soho, donde comenzó a explorar la escena musical de la ciudad.

De acuerdo con Marsh, este acceso facilitó que el joven músico encontrara una vía de salida a lo que consideraba una vida suburbana limitada. La cercanía con estos espacios culturales fue determinante en su desarrollo artístico.

Vecinos de la época recuerdan una vivienda austera, pero también la presencia de un adolescente que comenzaba a destacar por su estilo y su interés en la música, elementos que lo diferenciaban del entorno inmediato.