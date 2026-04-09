“Es lo más digno”: Ulises de la Torre abre taquería y Arath lo defiende

En el mundo del espectáculo, donde la fama suele marcar el rumbo de muchas carreras, el caso de Ulises de la Torre ha dado mucho de qué hablar. El actor y conductor, conocido por su paso por telenovelas y programas de televisión, sorprendió al público al emprender un negocio completamente distinto: una taquería.

Ulises de la Torre abre taquería tras dejar la televisión

La noticia se volvió viral en redes sociales luego de que comenzaran a circular imágenes del también presentador atendiendo personalmente su negocio de barbacoa. Para muchos, el cambio fue inesperado; sin embargo, para quienes conocen su historia, se trata de un sueño que finalmente se está haciendo realidad.

El actor dejó la televisión tras 14 años en un noticiero. Mezcalent

Tras más de una década de trayectoria en la pantalla chica, Ulises de la Torre enfrentó una pausa importante en su carrera. Después de 14 años como parte del noticiero Expreso de la mañana, el conductor quedó fuera del proyecto, lo que lo llevó a replantear su camino profesional.

Lejos de verlo como un retroceso, decidió apostar por el emprendimiento y abrir su propia taquería, especializada en barbacoa. Un giro que, aunque inesperado para el público, representa una pasión que lo ha acompañado desde su infancia.

El actor dejó claro que no se ha retirado del medio artístico. Simplemente, está explorando una nueva faceta mientras espera nuevas oportunidades en la televisión y la actuación.

Su negocio se volvió viral en redes sociales. Mezcalent

Arath de la Torre defiende a su hermano

La historia detrás de esta decisión tiene raíces profundas. Según reveló su hermano, Arath de la Torre, el interés por las taquerías no es algo reciente.

Su sueño siempre fue tener una taquería”, aseguró el conductor del programa Hoy.

Arath de la Torre defendió su decisión públicamente. Mezcalent

Recordó que, durante su infancia, ambos estuvieron en contacto con este tipo de negocios, ya que su padrastro tenía taquerías y Ulises incluso participaba activamente en ellas. Esa experiencia temprana habría sembrado la semilla que hoy, años después, se materializa en su propio emprendimiento.

Pero las críticas y comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos usuarios cuestionaron el cambio de rumbo del actor, mientras que otros lo aplaudieron por reinventarse. Ante esto, Arath de la Torre salió en defensa de su hermano con un mensaje contundente:

Vender tacos es de lo más digno que hay en el mundo”.

Ulises siempre soñó con tener una taquería. Archivo

El conductor no solo respaldó su decisión, sino que también destacó que todos enfrentan momentos de cambio en la vida profesional.

Hay vacas gordas y vacas flacas”, expresó, subrayando que estas etapas forman parte del crecimiento personal.

¿Qué pasó entre Arath de la Torre y Ulises de la Torre?

Aunque Arath fue claro en su apoyo, también sorprendió al revelar que actualmente no mantiene una relación cercana con su hermano. Sin entrar en detalles, explicó que se trata de un tema personal que prefiere no exponer públicamente.

A pesar de ello, dejó ver el respeto y la admiración que siente por él, asegurando que confía en su talento y en su capacidad para salir adelante.

Sé de qué está hecho”, afirmó, convencido de que Ulises de la Torre eventualmente volverá a tener oportunidades en la televisión.

El actor no descarta regresar a la televisión. Mezcalent / IG udelatorre_b

Hoy, Ulises no solo es actor y conductor, sino también empresario. Su taquería, donde él mismo atiende y prepara los alimentos, se ha convertido en un símbolo de esfuerzo y reinvención. Demostrando que, dentro o fuera del escenario, el éxito también se construye con esfuerzo, pasión… y, por qué no, con unos buenos tacos.