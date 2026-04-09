¿Más caos en Nevermore? 'Merlina' revela los nuevos actores que se suman a la tercera temporada

Merlina 3 ya está dando de qué hablar incluso antes de su estreno, luego de que se confirmara la llegada de nuevos actores al elenco. La popular serie de Netflix continúa expandiendo su historia con más personajes y promete mantener el interés del público que la ha convertido en un fenómeno global.

La producción de esta nueva temporada avanza en Irlanda, mientras los seguidores esperan más detalles sobre la trama. Aunque todavía hay varios aspectos que no se han revelado, el anuncio del nuevo reparto ha sido suficiente para emocionar a los fans.

Instagram

¿Qué actores se suman a Merlina 3?

Dentro de las novedades más recientes, se confirmó que Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance participarán como estrellas invitadas. Cada uno cuenta con una trayectoria reconocida en cine y televisión, lo que ha elevado las expectativas sobre sus personajes.

Por ahora, no se han dado a conocer los roles que interpretarán en la serie, pero su integración refuerza la idea de que la tercera temporada buscará sorprender con nuevas dinámicas dentro de la historia.

Instagram

Además de estos tres actores, también se han anunciado otras incorporaciones importantes. Entre ellas destaca Eva Green, quien interpretará a la hermana de Morticia, así como Winona Ryder, cuyo papel aún se mantiene en secreto.

Otros nombres que se suman son Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, ampliando así el universo de la Familia Addams dentro de la serie.

El regreso de Merlina y sus aliados

En esta nueva entrega, Jenna Ortega vuelve a dar vida a Merlina Addams, personaje principal de la historia. La trama retomará los acontecimientos recientes, en los que la protagonista busca ayudar a su amiga Enid, quien enfrenta una situación complicada tras convertirse en una mujer lobo alfa.

Instagram

Junto a ella regresan varios personajes que ya son conocidos por la audiencia, incluyendo a Emma Myers, Fred Armisen, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer e Isaac Ordoñez, entre otros.

¿Dónde se está grabando la Merlina 3?

Como ocurrió en entregas anteriores, la producción eligió Dublín, Irlanda, como escenario principal para las grabaciones. Este lugar ha sido clave para crear la atmósfera oscura y misteriosa que caracteriza a la serie.

El proyecto sigue basado en los personajes creados por Charles Addams, con Alfred Gough y Miles Millar como responsables del desarrollo. Además, Tim Burton continúa involucrado como director y productor ejecutivo.

BERNARD WALSH/NETFLIX

Posible fecha de estreno en Netflix de Merlina 3

Hasta el momento, la plataforma no ha confirmado cuándo llegará Merlina 3. Sin embargo, el historial de estrenos permite hacer algunas suposiciones sobre su lanzamiento.

La primera temporada se estrenó en noviembre de 2022, mientras que la segunda fue dividida en dos partes durante agosto y septiembre de 2025. Este formato podría repetirse en la tercera temporada como estrategia para mantener el interés del público por más tiempo.

Instagram

El fenómeno global de Merlina

Desde su lanzamiento, la serie se posicionó como una de las más exitosas de Netflix. La primera temporada logró convertirse en la producción en inglés más vista en la historia de la plataforma.

Aunque “Los juegos del calamar” la supera en impacto general, Merlina se mantiene como una de las franquicias más fuertes del catálogo actual. Además, su segunda temporada también logró colocarse entre las más populares.

PJG