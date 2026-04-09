¿Murió Michael J. Fox? La verdad tras el error que se volvió viral en redes

El nombre de Michael J. Fox volvió a ocupar titulares luego de que circulara una supuesta noticia sobre su fallecimiento, lo que generó dudas inmediatas sobre el estado actual del actor de ‘Volver al Futuro’.

La información no surgió de un rumor aislado, sino de un contenido publicado brevemente, lo que amplificó su alcance en cuestión de minutos.

El episodio tomó fuerza cuando usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla de un artículo titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, lo que fue interpretado como una confirmación de su muerte.

¿Murió Michael J. Fox? La verdad tras el error que se volvió viral IG realmikejfox

¿De dónde viene el origen del rumor de la muerte de Michael J. Fox?

La confusión comenzó el 8 de abril, cuando en el sitio oficial de CNN apareció el contenido acompañado de un video. Aunque el enlace fue eliminado poco después, el tiempo que permaneció activo fue suficiente para que se replicara en redes sociales.

Las imágenes del encabezado circularon rápidamente y colocaron a Michael J. Fox entre las principales tendencias globales.

Y es que el contexto del actor —diagnosticado con enfermedad de Parkinson desde 1991— hizo que la información se tomara con mayor seriedad por parte del público.

Sin embargo, la publicación no correspondía a un hecho real. Se trató de un error editorial que la propia cadena reconoció horas más tarde.

A lo largo de los años, Michael J. Fox ha sido abierto sobre su diagnóstico de Parkinson, enfermedad que hizo pública en la década de los noventa. Desde entonces, ha combinado su carrera con labores de concientización a través de su fundación, centrada en la investigación médica.

Pese a los retos de salud, el actor ha mantenido una presencia constante en eventos públicos, entrevistas y proyectos especiales. Su participación reciente en PaleyFest refuerza esa actividad, en contraste con la versión que circuló en redes.

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Michael J. Fox se pronuncia al respecto de su supuesta muerte

Tras la difusión del contenido, el equipo del actor intervino para aclarar la situación. El representante de Michael J. Fox confirmó que el actor está vivo y que, de hecho, ha mantenido actividad pública reciente.

De acuerdo con la declaración, el actor de 64 años estuvo presente en el evento PaleyFest en Los Ángeles, donde participó en entrevistas y apareció frente al público.

La aclaración llegó en cuestión de horas, pero para ese momento el rumor ya se había extendido a nivel internacional.

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CNN reconoce el error y ofrece disculpas

Ante la viralización del contenido, CNN emitió una disculpa pública dirigida tanto al actor como a su familia. En su mensaje, la cadena explicó que el artículo fue publicado por error y que fue retirado en cuanto se detectó la falla.

El caso evidencia cómo una publicación en un medio de alcance global puede detonar una reacción inmediata, incluso cuando permanece en línea por pocos minutos.