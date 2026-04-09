Aitana confirma conciertos en México con su 'Cuarto Azul World Tour' este 2026

La cantante, compositora y actriz española, Aitana Ocaña, dio a conocer nuevas fechas de su gira 'Cuarto Azul World Tour', en donde incluye a México, confirmando así que llegará a territorio nacional con cinco fechas.

Aitana es considerada una de las artistas pop más importantes de España y tiene gran éxito también en países de Latinoamérica, incluido México.

En mayo del 2025 lanzó su último disco, Cuarto Azul, con el que está a punto de iniciar su gira, el próximo 9 de mayo.

Aitana confirma conciertos en México

Aitana, cantante, compositora y actriz española. Especial

Tras agotar las entradas en todos sus shows anunciados previamente, principalmente en España, ahora, la cantante española ha revelado 15 nuevas fechas fuera de su país natal.

Primero, incluyó paradas en Sudamérica: el 16 de octubre en Bogotá (Colombia), el 19 de octubre en Santiago de Chile (Chile), el 21 de octubre en Buenos Aires (Argentina). En tanto, en México, quedó de la siguiente forma:

Monterrey: 28 de octubre

Guadalajara: 30 de octubre

Querétaro: 31 de octubre

Puebla: 4 de noviembre

CDMX: 6 de noviembre

Además, también añadió dos fechas en Estados Unidos: el 27 de noviembre en Nueva York y el 29 de noviembre en Miami.

Finalmente, anunció seis fechas en varias ciudades europeas como Lisboa (el 30 de enero de 2027), Milán (6 de febrero de 2027), Londres (12 y 13 de febrero de 2027) y París (20 de febrero).

¿Quién es Aitana Ocaña?

Aitana, cantante, compositora y actriz española. Especial

Aitana Ocaña es una cantante, compositora y actriz española muy famosa en el pop actual.

Nació el 27 de junio de 1999 en Barcelona, España, y se hizo conocida en 2017 cuando participó en el programa Operación Triunfo, donde quedó en segundo lugar. Ese fue el inicio de su carrera profesional.

A partir de ahí, su popularidad creció rápidamente gracias a canciones como “Lo Malo”, “Mon Amour” o “Formentera”, y ha lanzado varios discos exitosos como Spoiler, 11 razones, Alpha y Cuarto azul.

Además de la música, también ha trabajado como actriz, por ejemplo en la serie La última, y ha ganado premios importantes como un Latin Grammy y varios galardones musicales.

Algunas canciones que la hicieron destacar en el pop en español:

Lo Malo (con Ana Guerra) – Uno de sus primeros éxitos tras Operación Triunfo.

Teléfono – Su primer gran hit en solitario.

Vas a quedarte – Balada muy popular.

+ (Más) (con Cali y El Dandee ) – Muy escuchada en Latinoamérica.

Mon Amour (remix con Zzoilo ) – Se volvió viral en redes.

Formentera (con Nicki Nicole ) – Muy pegada en playlists .

En el coche – Pop con estilo más moderno.

Los Ángeles – Parte de su etapa más reciente.

*mvg*