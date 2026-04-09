'OnlyFans le dio comodidad': Elle Fanning habla de 'Margo tiene problemas de dinero', de Apple TV+

Las mujeres siempre han lidiado con los estereotipos y las etiquetas que por una simple profesión o conducta se convierten en “lo que es”. Pero esa batalla las ha colocado en puestos para seguir la lucha y desafíar prejuicios. Por ejemplo, en los años 80, quienes comenzaron a trabajar en la cadena de restaurantes Hooters lo vivieron (y siguen); ahora las chicas que abren sus páginas de OnlyFans, también

Pero la crítica y denuncia se vuelven retadoras y divertidas cuando actrices como Elle Fanning y Michelle Pfeiffer se adentran a historias como Margo tiene problemas de dinero, serie que llegará a Apple TV+ el próximo 15 de abril.

La serie (adaptación del libro del mismo nombre autoría de Rufi Thorpe) narra cómo Margo Millet (Fanning), al quedar embarazada y abandonar la universidad, encuentra en OnlyFans una salida bastante fácil, oportuna y hasta liberadora.

Se juzga mucho a estos personajes por las decisiones que toman en sus vidas, pero no se puede juzgar un libro por su portada. Hay estas nociones preconcebidas, aunque no sabes por qué estas personas están haciendo esto o en qué lugar están, la desesperación o las necesidades que tienen.

Sabía lo que era OnlyFans, pero no con la profundidad de ahora. Sé que Rufi (Thorpe) habló con muchas chicas y hay un espectro en la plataforma que puede ser muy extremo, pero también hay una variedad”, compartió Fanning durante una conferencia virtual.

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning Apple TV+

Elle explicó que las decisiones de Margo están enfocadas en una vía de escape y, al mismo tiempo, una forma de disparar la creatividad que perdió por ciertos episodios que truncaron temporalmente su camino para convertirse en la escritora que siempre soñó después del pequeño detalle de convertirse en madre a los 20.

Pero la plataforma le brinda un espacio para sentirse cómoda con su cuerpo y el crear un personaje que la empodera aún más, también levanta una nueva comunidad (con su canal), conoce a otros creadores y vuelve a escribir. La manutención del pequeño está en marcha. Pero todo eso viene con muchos juicios y prejuicios, precisiamente un par de cosas que abordamos a lo largo de esta serie”, agregó la actriz y productora.

Pero Margo no está sola en este mundo, porque su madre Shyanne (Pfeiffer) es una camarera en Hooters que convierte la relación madre e hija, en ocasiones, en algo conflictiva.

Hay un momento en el que Shyanne descubre que Margo tiene OnlyFans… ningún padre quiere oír eso. Hay ciertas connotaciones y prejuicios; ella no entiende del todo qué es esa plataforma y reacciona violentamente por miedo y pánico, algo que a menudo hacen las mamás.

Porque cuando eres madre soltera hay una línea difusa entre mejores amigas y madre e hija, algo que termina siendo un reto para la parte más jóven. La serie está llena de una escritura hermosa y de personas complicadas y desordenadas que al final del día intentan sobrevivir juntas”, compartió Michelle, de 67 años.

Dentro de este universo también se encuentra Nicole Kidman, una experimentada actriz detrás de la maestra mediadora dentro de todo el asunto en el que se metió al terminar embarazada.

Nicole Kidman interpreta a la maestra mediadora de Margo. Apple TV+

“Es la tercera vez que trabajo con Elle, pero siento que ésta es la primera vez que realmente nos hemos conocido de manera profunda. Y Nicole, simplemente la adoro, ojalá hubiera tenido más escenas con ella. Esperábamos con ansias vernos todos los días, no sólo como creativas, sino también como personas y buenas amigas”, señaló Michelle.

De hecho, Nicole se convirtió en una inspiración para Nick Offerman, actor que da vida a Jinx, exluchador profesional y pareja de Shyanne. Saberse en un proyecto donde estarían Kidman y Pfeiffer representó para él un reto personal.

Elle Fanning contó que su personaje obtuvo comunidad y confianza al crear un personaje para OnlyFans Apple TV+

“Mi mayor desafío fue mantener la calma. Si me concentro en trabajar, aprenderme mis diálogos, hacer mis tareas, levantar pesas y practicar lucha libre, tendré las mejores posibilidades de éxito. Otro desafío fue no obsesionarme con pensar: ‘¡Oh, no, tengo una escena con Nicole Kidman! ¡Qué miedo!’”, explicó el actor.

Me pareció una locura trabajar con Michelle, siendo una leyenda en nuestras vidas durante décadas de cine. La conocí en la primera lectura y estaba sentado a su lado. Estaba muy impresionado, pero ella enseguida se mostró un poco torpe, dijo que estaba nerviosa y se humanizó de inmediato”, relató Offerman.

“Su trabajo como Gatúbela (en Batman Regresa) siempre me gustó; aprendí a usar un látigo después de verla. Fue emocionante verla, después de una carrera tan legendaria, sorprendernos con una nueva faceta donde sale de su zona de confort para interpretar un personaje mucho más complejo de lo que solemos ver en ella”, concluyó.