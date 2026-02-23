Winona Ryder se una a la tercera temporada de 'Merlina'; ¡trabajará de nuevo con Tim Burton!

Winona Ryder estará en un nuevo proyecto junto a Tim Burton, ya que la actriz participará en la tercera temporada de Merlina, la exitosa serie de Netflix. Tras reencontrarse recientemente con el director en la secuela de Beetlejuice, la actriz suma un nuevo proyecto a su historial compartido, fortaleciendo una colaboración que ha dejado huella en el cine y ahora también en la televisión.

La noticia ha generado expectativa porque no se trata de una aparición menor. Con este movimiento, la actriz da un paso importante dentro de la plataforma de streaming, ya que pasa del universo de Stranger Things a formar parte de la serie de habla inglesa más popular de Netflix.

Aunque no se ha revelado el nombre ni los detalles de su personaje, se confirmó que tendrá presencia en varios episodios de la nueva entrega.

Lo que se sabe de la nueva temporada de Merlina

La trama de Merlina continuará desarrollando los misterios sobrenaturales que rodean a Merlina Addams durante su etapa en la Academia Nevermore. En esta nueva entrega regresan varios integrantes del elenco que han sido parte fundamental del éxito de la serie, entre ellos Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y Fred Armisen. Además, se suma Eva Green, quien interpretará a la hermana de Morticia, la tía Ofelia.

Aunque los detalles específicos sobre el papel de Winona Ryder aún se mantienen bajo reserva, su llegada fortalece el atractivo de la tercera temporada.

El trabajo de Winona Ryder con Tim Burton

La relación profesional entre Winona Ryder y Tim Burton no es reciente. Ambos han trabajado juntos en títulos que hoy son considerados referentes del cine, como El joven manos de tijera y Frankenweenie.

Además, hay que recordar el trabajo de la actriz y el director en las películas de Beetlejuice. Cabe mencionar que en la parte dos, Winona Ryder también compartió créditos con Jenna Ortega y en Merlina volverán a reunirse.

Esta nueva colaboración en Merlina amplía una trayectoria que se ha construido a lo largo de los años y que ha sido clave para consolidar la imagen de la actriz.

