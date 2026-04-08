¡Guerra familiar! Sale a la luz VIDEO de Kimberly Loaiza prestando 600 mil a César Pantoja

En los últimos días, Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja han sido señalados públicamente por presuntamente no cumplir con un acuerdo económico familiar.

La controversia comenzó cuando Steff Loaiza expuso que la pareja no habría cubierto su parte correspondiente de los gastos médicos de su madre, Mary Martínez.

Según estas declaraciones, Kimberly habría aceptado pagar el 50% de los costos hospitalarios, pero hasta el momento no se habría concretado el pago, lo que provocó indignación en redes sociales.

Reviven video que cambia la conversación

En medio del escándalo, usuarios de internet comenzaron a compartir nuevamente un video antiguo del canal de César Pantoja, hermano de Juan de Dios.

En dicho video, el influencer realiza una broma a su cuñada, pidiéndole inicialmente 500 mil pesos prestados bajo el argumento de que necesitaba comprar un automóvil.

La reacción de Kimberly Loaiza sorprendió a muchos, ya que, lejos de rechazar la petición, se mostró abierta a ayudar.

Yo creo que sí, déjame checarlo y te aviso, ¿para cuándo lo necesitas?, respondió en la llamada.

Mamá de Kimberly Loaiza IG

De 500 mil a un millón de pesos

La situación escaló cuando, en una segunda llamada, César Pantoja aumentó la cifra a 600 mil pesos. Kimberly, aunque cautelosa, no descartó el apoyo.

Sin embargo, dejó claro que debía consultarlo con su esposo: "¿Leíste los mensajes que te mandé?", cuestionó, haciendo referencia a la necesidad de hablar con Juan de Dios Pantoja.

Incluso añadió: “Sí te podría hacer el favor siempre y cuando haya transparencia… no se miraría bien ocultarle a la familia”.

La broma alcanzó su punto máximo cuando César pidió un millón de pesos, lo que generó mayor duda en Kimberly, quien respondió: “Un millón sí es bastante… tendría que hablarlo con tu hermano”.

Kimberly Loaiza

La broma que hoy genera críticas

Finalmente, César Pantoja reveló que todo era una broma, mientras Kimberly admitía haberse puesto nerviosa, aunque dispuesta a ayudar.

Lo que en su momento fue contenido de entretenimiento, hoy ha tomado un giro completamente distinto. El video ha sido reinterpretado por usuarios en redes sociales a la luz del conflicto familiar actual.

Redes sociales reaccionan: señalamientos y debate

La difusión del video provocó una ola de comentarios divididos. Muchos usuarios cuestionaron la aparente disposición de prestar grandes sumas de dinero en contraste con las acusaciones actuales sobre gastos médicos.

Algunos comentarios señalan la necesidad de que Kimberly consulte decisiones financieras con su esposo, mientras otros critican lo que consideran una falta de prioridad hacia su familia.

La conversación digital ha puesto bajo lupa la dinámica económica de la pareja, conocida popularmente como Jukilop, y ha reavivado críticas hacia su estilo de vida.

Kimberly Loaiza

El silencio de los involucrados

Hasta ahora, ni Kimberly Loaiza ni Juan de Dios Pantoja han emitido una respuesta contundente ante la polémica más reciente.

Mientras tanto, el tema continúa escalando en redes sociales, donde cada nuevo detalle alimenta el debate público.

El caso refleja cómo el pasado digital puede resurgir en momentos clave y cambiar la percepción pública. Lo que comenzó como una broma entre familia hoy se ha convertido en un elemento central dentro de una controversia mayor.

Kimberly Loaiza

Con millones de seguidores atentos a cada movimiento, el desenlace de esta situación podría impactar directamente la imagen pública de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

AAAT*