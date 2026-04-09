Eduardo Yáñez acude a audiencia por supuesto robo de celular de una reportera

Eduardo Yáñez se encuentra nuevamente en medio de la atención pública luego de que surgiera una acusación en su contra por un supuesto robo ocurrido durante un evento. El actor acudió el miércoles 8 de abril a un juzgado ubicado en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde tenía programada una audiencia relacionada con este caso.

El conflicto legal tiene su origen en una denuncia presentada por la reportera Patricia Cuevas, quien asegura que el actor le quitó su teléfono celular en medio de un altercado ocurrido en 2024. A pesar de la expectativa por esta audiencia, el proceso no pudo avanzar como se tenía previsto.

Se pospone audiencia de Eduardo Yáñez

Durante la comparecencia, la defensa del actor explicó que no contaban con la información necesaria para continuar con la audiencia. Por esta razón, se tomó la decisión de aplazarla hasta que puedan revisar la carpeta correspondiente.

Los abogados detallaron la situación con la siguiente declaración: “Sabemos que es el delito de un robo, pero quién nos imputa, cuándo, dónde, no lo sabemos. La defensa lo que hizo ahorita fue suspender audiencia”.

Eduardo Yáñez

Por su parte, el actor dejó ver que este proceso está relacionado con el incidente ocurrido en una alfombra roja, donde tuvo un encuentro tenso con la reportera.

Ante los señalamientos, el actor ofreció su versión de los hechos y negó haber cometido un robo. Según explicó, todo ocurrió en medio de una situación incómoda provocada por la insistencia de la reportera.

“Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara, yo lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir, y esa es la verdad. No me esperaba esto”, expresó.

Además, cuestionó la relevancia del caso frente a otros problemas que, considera, son más graves en el país.

Eduardo Yáñez

“¿Yo para qué chinga… me voy a robar un celular. Ella tiene el derecho de decir lo que ella crea que fue y yo diré mi parte, cómo fue… Varios de ustedes estaban ahí. Hay un chorro de delincuentes, desaparecidos, niños, niñas… El problema en el país está mucho más grave como para estar perdiendo el tiempo en esto. Un juez, yo creo que tiene su tiempo más lleno. Yo veo que tienen miles de casos y, de verdad, perder el tiempo con esto es terrible”.

¿Qué ocurrió entre Eduardo Yáñez y la reportera?

Los hechos se remontan a junio de 2024, cuando el actor asistió a los premios Grandeza Hispana en la Ciudad de México. Durante el evento, varios medios se acercaron a entrevistarlo, entre ellos Patricia Cuevas.

En medio de las preguntas, la reportera tocó temas que incomodaron al actor, quien reaccionó diciendo: “No digas tonterías”.

Eduardo Yáñez

Momentos después, y tras la insistencia de la periodista, se generó el incidente en el que, presuntamente, Eduardo Yáñez le quitó su celular mientras le decía: “Luego te lo doy”.

Después del altercado, Patricia Cuevas compartió su versión con otros medios presentes en el lugar. Según explicó, la reacción del actor fue inesperada y agresiva.

“Ya después, en la alfombra, él no quería pasar por ahí y yo le dije: ‘¿Por qué no quieres a la prensa, Lalo?’. O sea, se puso como loco, agarró y volteó y me rompió el selfie y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”, relató.

Eduardo Yáñez

La reportera también expresó su preocupación por la información contenida en su dispositivo y anunció acciones legales.

“Yo no sé ahorita si él ya metió mano en mis contactos, a mi información, él está apoderado de mi celular y es mi herramienta de trabajo. Sí, sí lo voy a denunciar porque ya basta que nos traten así”, adelantó.

Tras lo ocurrido, el actor dio una explicación diferente en una entrevista posterior, donde aseguró que el contacto con el teléfono fue provocado por la reportera.

“Agarré el teléfono, se rompió el palito y me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera con mi asistente”, dijo.

PJG