Fallece Michael Patrick, actor de Game of Thrones, a los 35 años 

El actor Michael Patrick, conocido por su participación en la serie Game of Thrones, falleció a los 35 años, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan.

Sheehan detalló que el actor murió en un hospicio en Irlanda del Norte, luego de haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica en febrero de 2023. También explicó que había ingresado al centro médico 10 días antes de su fallecimiento, donde recibió atención constante.

Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, expresó.

Naomi destacó que Michael fue una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban, no solo tras su diagnóstico, sino a lo largo de toda su vida.

Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir: alegría, vitalidad y una risa contagiosa. Un gigante pelirrojo”, recordó.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante los años en los que enfrentaron la enfermedad:

Estamos profundamente agradecidos con todas las personas que nos acompañaron en este camino tan difícil”.

Compartió también una frase que al actor le gustaba del escritor Brendan Behan:

Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”.

Y concluyó con un mensaje sencillo y significativo:

Así que no le des demasiadas vueltas: comer, beber y amar”.

La partida de Michael Patrick deja una huella no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en quienes siguieron su historia. Su actitud ante la adversidad y el mensaje de vivir con sencillez, permanece como un legado que trasciende su carrera artística.

Michael Patrick agradeció el apoyo recibido

Hace un par de meses, Michael Patrick expresó su profundo agradecimiento por las muestras de apoyo que recibió, luego de solicitar ayuda para recaudar fondos destinados a su tratamiento médico.

A través de un mensaje emotivo, el actor compartió lo significativo que fue para él sentir el respaldo de tantas personas en un momento tan difícil:

Una de las (muy pocas y distantes) cosas buenas de tener una enfermedad terminal es ver todo el amor que existe en este mundo. A cada persona que donó y/o compartió el enlace: gracias desde el fondo de mi corazón. Realmente no puedo creerlo. Estaba planeando escribir un montón de cosas aquí, pero realmente no tengo palabras”, expresó.

Sus palabras reflejaron no solo gratitud, sino también el impacto que tuvo la solidaridad de la gente durante su proceso, dejando ver el lado más humano de su historia.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Esto provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y, con el tiempo, parálisis.

Se estima que aproximadamente uno de cada diez casos tiene origen genético, mientras que en la mayoría de los pacientes la causa exacta sigue siendo desconocida.

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