¡Ocho años de amor! El inesperado regalo de Meghan Markle al príncipe Harry por su aniversario

Alejados del protocolo real pero más unidos que nunca, Meghan y Harry siguen dejando claro que su amor va más allá de la realeza. La pareja, que paralizó al mundo con su boda, prefiere centrarse ahora en los momentos íntimos y cotidianos de su hogar. Y con motivo de su aniversario, quisieron compartir recuerdos inéditos de su enlace el 19 de mayo de 2018.

Meghan Markle sorprende con fotos de boda

La duquesa de Sussex abrió el álbum privado de su enlace real y publicó una serie de fotografías nunca antes vistas de la ceremonia celebrada en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

Los Sussex celebraron ocho años de matrimonio en California. IG meghan

Las imágenes muestran escenas detrás de cámaras, instantes relajados de la recepción privada y momentos románticos que quedaron fuera de la transmisión oficial que millones de personas siguieron hace ocho años.

Entre las fotografías más comentadas aparecen el primer baile de la pareja, Harry pronunciando un emotivo discurso y la presentación especial de Elton John, quien interpretó algunos temas durante la celebración.

El aniversario recordó una de las bodas reales más mediáticas. IG meghan

Las instantáneas, captadas por el fotógrafo Chris Allerton, muestran una versión mucho más cálida y espontánea de una de las bodas más mediáticas de la realeza moderna. Aquella ceremonia reunió a cerca de 600 invitados, entre miembros de la familia real, celebridades y amigos cercanos.

Figuras como Oprah Winfrey, Serena Williams, George Clooney y Victoria Beckham fueron parte de una celebración que marcó un antes y un después para la monarquía británica.

Meghan abrió las puertas de su vida familiar en Instagram. IG meghan

¿Cómo fue el vestido de novia de Meghan Markle?

Uno de los elementos más recordados sigue siendo el vestido de novia de Meghan, diseñado por Clare Waight Keller para Givenchy. Su estilo minimalista, con mangas largas y escote barco, rompió con varias tradiciones reales y se convirtió en uno de los diseños nupciales más comentados de la última década.

La duquesa mostró momentos íntimos nunca vistos de Windsor. IG meghan

El velo, bordado con flores representativas de los países de la Commonwealth, añadió un poderoso simbolismo al look. Su historia nació en 2016 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común y rápidamente se convirtió en uno de los romances más observados del mundo.

Hoy, ocho años después de aquella boda histórica en Windsor, los Sussex celebran su amor en privado, rodeados de familia y con detalles que solo tienen significado para ellos.

La pareja recordó su histórica boda en la Capilla de San Jorge. IG meghan

Así fue el regalo de Meghan Markle al príncipe Harry por su aniversario

Más allá de la nostalgia por la boda, el aniversario dejó ver el presente de la pareja: una vida mucho más relajada y centrada en la familia en California. A través de sus historias de Instagram, Meghan compartió el inesperado regalo que preparó para Harry y que terminó convirtiéndose en el momento más tierno del día.

Harry y Meghan festejaron junto a Archie y Lilibet. IG meghan

En la cocina de su casa, acompañados por sus hijos Archie y Lilibet, la pareja celebró con un pastel de limón decorado con una rosa blanca y varias velas. Mientras todos cantaban “feliz aniversario para mamá y papá”, los pequeños no podían ocultar la emoción por participar en la celebración familiar.

Sin embargo, el detalle más simbólico fue otro. Meghan sorprendió a Harry con una figura de dos pingüinos hecha en bronce, un regalo significativo para la pareja. Entre risas, la duquesa explicó a sus hijos que cuando ella y Harry se comprometieron organizaron una fiesta temática donde ambos asistieron disfrazados de pingüinos porque “los pingüinos están juntos para siempre”.

Un regalo de dos pingüinos simbolizó el amor eterno de la pareja. IG meghan

La anécdota enterneció a los seguidores de los Sussex y reforzó la imagen de complicidad que la pareja ha construido a lo largo de los años, incluso después de su salida de la familia real británica en 2020.

Desde entonces, Meghan y Harry han atravesado momentos complejos: tensiones familiares, entrevistas polémicas, proyectos audiovisuales y constantes críticas mediáticas. Aun así, cada aparición pública parece confirmar que su prioridad sigue siendo la misma: construir una vida estable y cercana para sus hijos, lejos de la rigidez institucional de Buckingham.