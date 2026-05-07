Meghan Markle celebra los 7 años de Archie con imágenes nunca vistas

A siete años de convertirse en mamá por primera vez, Meghan Markle volvió a dar un pequeño vistazo a su vida familiar junto al príncipe Harry. La duquesa de Sussex celebró el cumpleaños de su hijo mayor, Archie Mountbatten-Windsor, con una emotiva publicación en Instagram que rápidamente conmovió a millones.

Meghan Markle comparte fotos inéditas de Archie

Lejos de las tradicionales fotografías oficiales, Meghan eligió compartir fotografías inéditas del álbum familiar, acompañadas por un mensaje sencillo pero lleno de cariño:

Siete años después… feliz cumpleaños a nuestro dulce niño”.

Meghan Markle festejó el cumpleaños 7 del príncipe Archie con fotos inéditas. IG meghan

Una de las imágenes que más llamó la atención fue una postal de los primeros días de vida de Archie. En ella aparece Harry sosteniendo al pequeño mientras descansa sobre su pecho, envuelto en una manta blanca.

La escena, aparentemente tomada en Frogmore Cottage, la residencia donde vivieron antes de abandonar oficialmente sus funciones dentro de la familia real, muestra un momento completamente cotidiano y alejado de la formalidad que suele rodear a los Windsor.

Archie es más pelirrojo que el príncipe Harry

Sin embargo, la fotografía que terminó robándose las reacciones fue una más reciente, donde Archie aparece caminando junto a su hermana menor, Lilibet Mountbatten-Windsor, por una playa cercana a su casa en Montecito. Los niños aparecen tomados de la mano mientras avanzan por la orilla del agua, dejando ver la cercana relación entre ambos.

Archie y Lilibet protagonizaron una tierna escena en la playa. IG meghan

El detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja fue el característico cabello pelirrojo de Archie y Lilibet, rasgo heredado de Harry y que el propio príncipe ha dicho en distintas ocasiones que proviene directamente de la familia de su madre, la princesa Diana.

¿Cuál es el estilo de crianza de Meghan Markle?

Desde que regresó a Instagram en 2025, Meghan ha comenzado a compartir poco a poco aspectos de su vida diaria, aunque siempre cuidando la privacidad de sus hijos. La exactriz de Suits ha encontrado en las redes sociales una manera de conectar con el público bajo sus propias reglas, mostrando momentos familiares, paseos, recetas, actividades cotidianas y pequeños fragmentos de su vida en California.

El cumpleaños refleja la vida de Archie lejos de la realeza activa. IG meghan

A diferencia de los años en que cada aparición pública de Archie generaba titulares internacionales, ahora Meghan y Harry parecen decididos a ofrecerles a sus hijos una infancia mucho más tranquila y normal. Desde que dejaron atrás sus obligaciones reales en 2020, la pareja ha insistido en que una de sus prioridades es proteger el bienestar emocional de sus hijos y mantenerlos alejados del intenso escrutinio mediático.

En entrevistas previas, Meghan ha contado que disfruta especialmente los momentos más simples junto a Archie, como salir a comer hamburguesas, compartir una ensalada César o disfrutar un helado después de la escuela. Son precisamente esos pequeños instantes los que la duquesa parece querer preservar y celebrar ahora que su hijo ya cumplió siete años.

Meghan Markle mostró su estilo de vida familiar en California lejos de la realeza. IG meghan

Harry también ha hablado abiertamente sobre las preocupaciones que tiene como padre, especialmente en relación con las redes sociales y la exposición digital de los menores. Durante una reciente conversación en el podcast de Hasan Minhaj, el príncipe confesó que tanto él como Meghan buscan ser extremadamente cuidadosos con el acceso que tendrán sus hijos a la tecnología y a internet conforme crezcan.

Y aunque Archie ocupa un lugar dentro de la línea de sucesión al trono británico y oficialmente ostenta el título de príncipe desde 2023, su vida es muy distinta a la de generaciones anteriores de la familia real.

El pequeño crece entre dos culturas, en un ambiente relajado en California y rodeado de una dinámica familiar que Harry y Meghan han intentado construir lejos de las estrictas normas del palacio.