¿Cómo atraparon a 'El Chapo'? Alfonso Herrera protagonizará thriller de Netflix sobre su captura

El cine mexicano volverá a poner los reflectores sobre uno de los episodios más impactantes en la historia reciente del país. Esta vez será Netflix quien lleve a la pantalla la historia detrás de la captura definitiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán con La captura, una producción cargada de tensión.

La plataforma ya reveló las primeras imágenes oficiales del proyecto, desatando conversación inmediata en redes sociales gracias a la participación de Alfonso Herrera y Noé Hernández, dos de los actores más reconocidos del cine y la televisión mexicana.

La película será dirigida por Chava Cartas, cineasta que viene de conquistar al público con Contraataque, uno de los mayores éxitos recientes dentro de la plataforma.

¿De qué trata "La captura"?

La historia de La captura se desarrolla en una carretera de Los Mochis durante una patrulla nocturna aparentemente rutinaria.

El oficial Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera, realiza un recorrido junto a su nuevo compañero Héctor Rosales, personaje encarnado por Noé Hernández.

Todo cambia cuando ambos policías detienen un vehículo robado y descubren que el conductor no es cualquier criminal, sino el narcotraficante más buscado del mundo: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A partir de ese momento, la cinta se convierte en una carrera contrarreloj marcada por el miedo, la presión y la incertidumbre. Los protagonistas deberán tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre: aceptar una fortuna para dejar escapar al capo o arriesgarse a enfrentarlo y entregarlo a la justicia.

Una historia enfocada en los policías mexicanos

A diferencia de otras producciones relacionadas con el narcotráfico, La captura buscará mostrar el lado humano de quienes participaron en el operativo.

La película pretende alejarse de la glorificación de los capos para centrarse en los policías y elementos de seguridad que enfrentaron uno de los momentos más peligrosos de sus carreras.

De acuerdo con los primeros detalles revelados por la producción, el thriller explorará la tensión psicológica y las decisiones extremas que marcaron aquellas horas previas a que la captura se hiciera noticia mundial.

Además, la película retratará las dificultades de actuar correctamente dentro de un sistema lleno de presión y corrupción, donde cumplir con el deber puede poner en riesgo no sólo la vida de los oficiales, sino también la de sus familias.

Alfonso Herrera

¿Cómo fue la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue detenido de manera definitiva el 8 de enero de 2016 en Los Mochis durante un operativo especial de la Armada de México conocido como Operación Cisne Negro.

La captura ocurrió tras un intenso enfrentamiento armado y meses de labores de inteligencia para localizar al líder del Cártel de Sinaloa, quien había escapado meses antes de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel subterráneo.

Joaquín El Chapo Guzmán Especial

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que las autoridades lograron detenerlo.

Las tres capturas de "El Chapo"

La historia criminal de Joaquín Guzmán estuvo marcada por tres arrestos distintos.

Primera captura en Guatemala

La primera detención ocurrió el 9 de junio de 1993 en Guatemala, cerca de la frontera con México. Posteriormente fue extraditado y encarcelado en territorio mexicano.

Segunda captura en Mazatlán

Tras escapar de prisión en 2001, Guzmán permaneció prófugo durante varios años hasta ser recapturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán por elementos de la Secretaría de Marina.

No obstante, volvió a huir en julio de 2015 mediante un túnel construido debajo de su celda.

Captura definitiva en 2016

La tercera y definitiva captura se realizó el 8 de enero de 2016 en Los Mochis. Tiempo después fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple cadena perpetua.

Dibujo de "El Chapo" Guzmán. Reuters

¿Cuándo se estrena ‘La captura’ en Netflix?

Aunque Netflix todavía no ha confirmado una fecha exacta, la plataforma anunció que La captura llegará durante el verano de 2026.

Se espera que el tráiler oficial sea lanzado en las próximas semanas y expertos consideran que podría convertirse en una de las películas mexicanas más comentadas del año.

Con una mezcla de suspenso y hechos inspirados en la realidad, la producción promete mantener al público al borde del asiento mientras revive uno de los episodios más impactantes en la historia del narcotráfico y la seguridad en México.

AAAT*