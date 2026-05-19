¿De qué trata Obsesión, la película de terror que sorprendió en taquilla este fin de semana?

Una pequeña película de terror comenzó a hacerse espacio entre algunos de los estrenos más comentados del momento. Mientras Michael, la biopic de Michael Jackson, retomó el primer lugar de la taquilla estadunidense, y El diablo viste a la moda 2 continuó como uno de los títulos comerciales más fuertes del año, Obsesión apareció como una sorpresa: una producción de bajo presupuesto que logró atraer la atención del público y de la crítica con una mezcla de romance oscuro, horror sobrenatural y una lectura incómoda sobre el deseo.

La película, titulada originalmente Obsession, debutó con 16.1 millones de dólares en la taquilla doméstica durante su primer fin de semana, una cifra relevante si se toma en cuenta que su presupuesto fue reportado en alrededor de 750 mil dólares.

Aunque no desplazó a Michael en el conteo general del fin de semana, sí se convirtió en una de las sorpresas de la cartelera y en una muestra de cómo el cine de terror sigue funcionando como uno de los géneros más rentables cuando conecta con el público.

¿De qué trata Obsesión?

Obsesión sigue la historia de Bear, un joven empleado de una tienda de música que está enamorado de Nikki, su amiga de la infancia y compañera de trabajo. El problema es que él no sabe cómo expresar lo que siente y ella no parece corresponderle de la misma manera.

Todo cambia cuando Bear encuentra un objeto misterioso llamado One Wish Willow, una especie de amuleto o juguete sobrenatural que promete conceder un deseo. Desesperado por ser amado, Bear pide que Nikki se enamore de él más que de cualquier otra persona. Al inicio, el deseo parece cumplirse, pero pronto la situación toma un rumbo inquietante: el amor de Nikki se transforma en una fijación extrema, posesiva y cada vez más violenta.

Obsession FlixPix / The Grosby Group

La premisa convierte una fantasía romántica común —que la persona que te gusta también se enamore de ti— en una pesadilla. En lugar de presentar el amor como destino ideal, la película lo lleva al terreno del control, la manipulación y la pérdida de voluntad. La pregunta que atraviesa la historia no es solo qué pasa cuando alguien obtiene lo que desea, sino qué ocurre cuando ese deseo anula la libertad de otra persona.

Una historia de terror sobre el deseo y el control

Aunque Obsesión parte de un elemento sobrenatural, su terror no depende únicamente de sustos o apariciones. La película se apoya en una incomodidad más cotidiana: la idea de que el amor puede confundirse con posesión. La transformación de Nikki funciona como una consecuencia directa del deseo de Bear, quien busca ser amado sin considerar realmente lo que ella quiere.

Por eso, algunos críticos han leído la cinta como una historia de “horror incel” o como una exploración del resentimiento masculino, el derecho asumido sobre el afecto de otra persona y las fantasías románticas llevadas al extremo.

El propio Curry Barker, director y guionista de la película, ha explicado que la historia aborda las consecuencias oscuras de pedir amor sin pensar en el consentimiento y en la voluntad ajena.

OBSESSION2026de Curry BarkerMichael Johnston.COLLECTION CHRISTOPHEL © Focus Features - Capstone Pictures - Blumhouse Productions - Tea Shop Productions - Under the Shell Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP Focus Features - Capstone Pictur

En ese sentido, Obsesión no funciona solo como una película de terror sobrenatural, sino también como una historia sobre relaciones desequilibradas. Bear no es presentado únicamente como una víctima de fuerzas mágicas, sino como alguien que toma una decisión egoísta: usar un objeto sobrenatural para modificar los sentimientos de otra persona. La cinta lleva esa acción hasta sus últimas consecuencias.

¿Quién dirige Obsesión?

La película fue escrita, dirigida y editada por Curry Barker, un joven cineasta que comenzó creando sketches de comedia en YouTube y que después encontró un lugar dentro del terror. Antes de Obsesión, Barker ya había llamado la atención con cortometrajes virales de bajo presupuesto, lo que lo colocó dentro de una nueva generación de creadores que han pasado de internet al cine comercial.

El elenco principal está encabezado por Michael Johnston como Bear e Inde Navarrette como Nikki. También participan Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. De acuerdo con la ficha de Rotten Tomatoes, la cinta fue distribuida por Focus Features y cuenta con compañías como Blumhouse entre las productoras involucradas.

OBSESSION2026de Curry BarkerInde NavarretteMichael Johnston.COLLECTION CHRISTOPHEL © Focus Features - Capstone Pictures - Blumhouse Productions - Tea Shop Productions - Under the Shell Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP Focus Features - Capstone Pictur

¿Por qué está llamando tanto la atención?

Uno de los factores que explican el impacto de Obsesión es la relación entre su bajo presupuesto y su desempeño comercial. Frente a grandes producciones como Michael y El diablo viste a la moda 2, la película llegó sin el mismo nivel de expectativa masiva, pero encontró un espacio entre los espectadores que buscan propuestas de terror con ideas provocadoras.

También ha recibido una respuesta positiva de la crítica y del público. Rotten Tomatoes reporta una calificación alta para la película, con un porcentaje favorable tanto en reseñas especializadas como en audiencia verificada.

Otro punto que ha generado conversación es su tono: Obsesión combina romance, humor negro, horror corporal y comentario social. No se limita a contar una historia sobre una maldición, sino que utiliza esa maldición para hablar de una fantasía peligrosa: querer ser amado a cualquier costo.

La sorpresa de terror frente a los grandes estrenos

El estreno de Obsesión llegó en una cartelera dominada por nombres muy reconocibles. Michael acumulaba más de 703 millones de dólares a nivel mundial, mientras El diablo viste a la moda 2 superaba los 546 millones de dólares globales, según reportes de taquilla.

La película se suma así a una tendencia reciente del terror: historias de bajo presupuesto que, con una idea potente y una lectura social clara, logran competir en conversación pública con producciones mucho más grandes. En Obsesión, el monstruo no es solo el objeto sobrenatural que concede deseos, sino la fantasía de controlar el amor de alguien más.