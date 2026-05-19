Black Mirror llega a la vida real: presentan experiencia inmersiva con IA en Cannes

Un ayudante personalizado creado con inteligencia artificial es el centro de "The Black Mirror Experience", una obra de realidad virtual presentada en Cannes que invita a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la vida humana, tal como ocurre en la famosa serie distópica Black Mirror.

El proyecto fue concebido en colaboración entre el gigante francés Banijay y el estudio barcelonés Univrse. La propuesta ofrece una experiencia inmersiva en la que el espectador, equipado con un casco de realidad virtual, crea un asistente llamado LifeAgent destinado a ayudarle en las tareas cotidianas.

¿Cómo funciona LifeAgent?

Al inicio de la experiencia, cada participante pasa por una primera etapa llamada "cartografía del cerebro", la cual permite crear un ayudante virtual con intereses y características similares a las del usuario.

A partir de ahí, los asistentes recorren distintas pruebas y escenarios interactivos, entre ellos un concierto de música y una sesión de psicoanálisis con Sigmund Freud.

black mirror

La influencia de Charlie Brooker

El equipo de Univrse se reunió en varias ocasiones con Charlie Brooker, quien les ayudó a comprender mejor la esencia de la serie y su visión sobre los peligros de la tecnología.

Al final decidimos crear una historia original basada en los principios de ‘Black Mirror’ para que hiciera pensar, fuera divertida y un poco distópica, explicó a AFP Kristof Bardos, productor de Univrse.

La experiencia dura aproximadamente una hora, incluyendo la introducción, y también incorpora una parte más lúdica, con elementos similares a los de un videojuego.

Para nosotros era muy importante que, además de los valores y los principios de ‘Black Mirror’, fuera entretenido y resultara atractivo y agradable para la gente como experiencia en grupo, señaló Bardos.

Black Mirror

Además, explicó que el objetivo principal era hacer que el público se sintiera dentro de la historia.

Nuestra idea era crear una experiencia para que te metas dentro de la historia. Esta vez no estás viendo ‘Black Mirror’ en una pantalla, sino que estás viviendo un nuevo episodio, comentó Bardos entre risas.

De Cannes a otras ciudades del mundo

"The Black Mirror Experience", que posteriormente viajará a Montreal, Canadá, y Madrid, España, forma parte de las nueve propuestas que integran la competición inmersiva de Cannes.

Esta sección paralela del festival reúne proyectos innovadores que incluyen proyecciones de video a gran escala, experiencias interactivas y obras de realidad virtual.

Con información de AFP