¿Se iban a casar? Chloé Bello destapa la historia más íntima con Gustavo Cerati

La historia detrás de algunas relaciones suele permanecer en silencio durante años, hasta que una confesión cambia la perspectiva pública. Eso ocurrió con las recientes declaraciones de Chloé Bello, quien compartió detalles inéditos sobre su vínculo con Gustavo Cerati, una relación que, aunque breve, dejó una huella profunda en su vida.

La historia de amor entre Chloé Bello y Gustavo Cerati

Durante su participación en el programa Que alguien le avise, la modelo habló sobre el romance que mantuvo con el líder de Soda Stereo poco antes del accidente cerebrovascular que marcó el destino del artista.

Bello explicó que durante mucho tiempo optó por mantenerse al margen de la conversación pública sobre su relación. “En algún momento hablaré, debería hacerlo. Yo me mantuve muy privada al respecto. Era muy chica, fue muy delicado el tema”, comentó al referirse a aquella etapa.

El vínculo entre ambos se desarrolló en cuestión de semanas. Aunque duró pocos meses, la modelo lo describió como una experiencia intensa y significativa. “Fue una historia divina”, recordó, al tiempo que reconoció que el desenlace fue doloroso.

Chloé Bello revela el matrimonio que planeó con Gustavo Cerati antes de su ACV Twitter

De acuerdo con su testimonio, el primer acercamiento no fue inmediato. Cerati insistió en invitarla a salir, pero ella dudó por diversos motivos, entre ellos la diferencia de edad: ella tenía 22 años y él 50. Finalmente, aceptó.

Su primera cita tuvo lugar el 26 de febrero de 2010, durante un concierto de Coldplay en el estadio River Plate, en Argentina. Ahí también ocurrió su primer beso. A partir de ese momento, la relación avanzó con rapidez.

“Nos enamoramos y no nos separamos más. A las dos semanas estábamos viviendo juntos”, relató. La modelo destacó que, en poco tiempo, construyeron un vínculo emocional profundo.

Chloé Bello revela el matrimonio que planeó con Gustavo Cerati antes de su ACV Twitter

El casamiento en Marruecos que nunca ocurrió

Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio fue la confirmación de que ambos tenían planes de boda. Según Bello, el compromiso estaba prácticamente definido cuando ocurrió el giro inesperado en la vida del músico.

Estábamos a dos semanas de casarnos.

La modelo explicó que, aunque su relación duró entre cuatro y cinco meses, la conexión fue lo suficientemente fuerte como para proyectar un futuro juntos. “Cuando sabes, sabes… es como Romeo y Julieta. Tengo el vestido colgado en casa. Es un lindo recuerdo”, expresó.

La boda se llevaría a cabo en Marruecos, un destino que tenía un significado especial para la pareja y cuya planeación ya estaba avanzada.

Chloé Bello revela el matrimonio que planeó con Gustavo Cerati antes de su ACV Especial

Los últimos momentos juntos antes del colapso

Chloé Bello también evocó los últimos momentos que compartió con Cerati antes de que su estado de salud se agravara. Recordó que ese día debía viajar a Londres por una campaña, pero la situación cambió de forma repentina.

La modelo explicó que se sentía enferma, con fiebre, mientras recibía llamadas constantes. El mánager y el asistente del músico le pedían con urgencia que regresara.

Relató que tuvo que tomar dos trenes para llegar al aeropuerto y poder volver lo antes posible. Cuando finalmente llegó, lo hizo incluso antes que algunos familiares.

Según su testimonio, encontró a Cerati en un estado delicado, aunque aún pudo compartir un último momento a su lado. Ambos se recostaron juntos y, con el paso del tiempo, el músico fue perdiendo la conciencia.

Chloé Bello revela el matrimonio que planeó con Gustavo Cerati antes de su ACV IG

El ACV de Cerati que cambió todo

El punto de quiebre en esta historia ocurrió en mayo de 2010, cuando Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular tras un concierto en Caracas. El episodio lo mantuvo en coma durante más de cuatro años y transformó tanto su vida personal como profesional.

Este acontecimiento también significó el final abrupto de la relación con Bello y de los planes de boda que ya estaban en marcha.

La modelo reconoció que la experiencia tuvo un impacto profundo en su vida. “Me hizo crecer de golpe, pero también me permitió descubrir una fortaleza que no sabía que tenía”, expresó.

Chloé Bello revela el matrimonio que planeó con Gustavo Cerati antes de su ACV IG

Durante años, Bello evitó hablar públicamente sobre este episodio. Su decisión de compartir ahora estos detalles aporta una nueva dimensión a la historia personal del músico y a los últimos meses previos a su enfermedad.

Las declaraciones de Chloé Bello ofrecen un testimonio directo sobre una etapa poco conocida en la vida de Gustavo Cerati. Su relato reconstruye una relación breve, pero significativa, que se desarrolló en paralelo a uno de los momentos más críticos en la historia del artista.