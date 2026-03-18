Martha Higareda celebra el cumpleaños de Lewis Howes con sus gemelas

¡Estás sooon las mañanitas..! Martha Higareda celebró el cumpleaños de su esposo, Lewis Howes, el primero que contó con la presencia de sus gemelas, quienes nacieron durante el último trimestre del 2025.

A través de su cuenta de Instagram, Higareda publicó video y fotografías sobre las actividades realizadas durante el día. La actriz redactó un texto en la descripción del video indicando que el cumpleañero solicitó un festejo de carácter relajado.

El itinerario del evento integró diversas actividades solicitadas por Howes. Higareda detalló que la jornada incluyó un partido nocturno de la disciplina deportiva conocida como pickleball, también contempló un paseo matutino por la zona residencial, durante el cual Howes trasladó a las menores en una carriola doble.

Los registros en video muestran momentos específicos de la reunión en el interior de la residencia. En una de las secuencias, Higareda ingresa a la habitación reproduciendo el tema musical "Las Mañanitas" en la versión del cantante Vicente Fernández. Posteriormente, Howes abre sus regalos.

Los regalos de Howes

Entre los artículos entregados al cumpleañero durante la reunión destacó una guitarra acústica. Otro fragmento de la publicación documenta el momento en que Howes apaga las velas colocadas sobre un pastel de tres leches. Las grabaciones muestran a los asistentes interactuando con las hijas del matrimonio durante el desarrollo de la convivencia.

La publicación de Higareda incluyó un mensaje textual dirigido a su cónyuge. El escrito menciona el gusto de la actriz por conmemorar estas fechas. En la sección de comentarios de la misma plataforma, Howes emitió una respuesta directa agradeciendo la organización del evento y refiriéndose a Higareda como su esposa.

El matrimonio entre Howes e Higareda

El historial de la pareja indica que ambos contrajeron matrimonio civil y religioso el 8 de febrero de 2025. Las ceremonias nupciales se llevaron a cabo en las instalaciones de un complejo turístico en Playa del Carmen, Quintana Roo. En febrero de 2026, ambos publicaron mensajes relacionados con su primer aniversario de bodas.

Meses después de la celebración matrimonial, Higareda y Howes confirmaron el nacimiento de sus hijas gemelas. Los reportes médicos y declaraciones de la actriz señalaron que el parto presentó complicaciones derivadas de un cuadro clínico de preeclampsia. Higareda requirió atención médica en el área de emergencias tras el alumbramiento.